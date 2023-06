Pešie zóny patria chodcom, pripomína bratislavská mestská polícia

Bratislava 10. júna (TASR) – Pešie zóny vždy patrili a budú patriť chodcom. Pripomína to bratislavská mestská polícia, ktorá pokračuje v snahe znižovať počty prípadov neohľaduplného parkovania v peších zónach. Denne však rieši desiatky takýchto vozidiel. Ojedinelými nie sú ani prípady vjazdu áut do peších zón bez povolenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.



"Od začiatku tohto roka sme v peších zónach riešili celkom 1214 priestupkov na úseku dopravy. Za rovnaké obdobie minulého roka sme zistili a riešili 1045 dopravných porušení," skonštatovala Krajčovičová.



V peších zónach však stále parkujú vozidlá, ktorých vodiči si podľa polície neuvedomujú, že svojím neohľaduplným správaním ohrozujú nielen bezpečnosť chodcov, ale obmedzujú aj ich pohyb. Ničím nezvyčajným nie je ani vjazd vozidla do pešej zóny bez príslušného povolenia. Mestská polícia však zároveň pripomína, že ani tie, ktoré povolenie na vjazd majú, nemôžu v zóne parkovať. Povolenie im totiž umožňuje zotrvať v cieli jazdy len na určitý čas, napríklad na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu, a aj to len v určitých časoch dňa.



Polícia preto vyzýva všetkých motoristov, aby boli ohľaduplní k ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä k tým najzraniteľnejším, teda chodcom, a aby dodržiavali stanovené pravidlá. Apeluje však aj na peších. V prípade, že si v peších zónach všimnú parkujúce vozidlá, ktoré obmedzujú ich pohyb alebo by ich akýmkoľvek spôsobom ohrozovali, aby kontaktovali mestskú políciu na nepretržite fungujúcej linke 159.



"Hliadky mestskej polície rázne riešia všetky zistené porušenia," ubezpečila Krajčovičová. Deklaruje, že mestská polícia bude v dôslednej kontrole zameranej na porušovanie pravidiel peších zón pokračovať aj naďalej. Pôsobiť však chce zároveň aj preventívne a odrádzať tak motoristov od páchania protiprávnej činnosti.