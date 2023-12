Pešiu lávku v Čečejovciach prerobili na most

Čečejovce 23. decembra (TASR) - Nový most pre vozidlá a peších vybudovali v strede obce Čečejovce v okrese Košice-okolie. Pred vianočnými sviatkami ho uviedli do skúšobnej prevádzky. Prechádzať po ňom budú môcť vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony.



"Na moste je nutné ešte dokončiť niektoré práce, skolaudovať ho, ale to zvládneme po novom roku," uviedol starosta obce Lukáš Macák na sociálnej sieti. Celý projekt s prestavbou pôvodnej lávky pre peších aj prekládkou plynovodu si vyžiadal zhruba 80.000 eur.



Nový most uľahčí prejazd obyvateľov s motorovými vozidlami medzi východnou a západnou časťou Čečejoviec, čiže medzi Kostolnou a Hlavnou ulicou. Doteraz totiž museli ísť cez frekventovanú cestu prvej triedy, ktorá vedie cez severnú časť obce, a často pri výjazde na hlavnú cestu museli dlhšie čakať.



Pôvodne viedla cez Čečejovský potok pri miestnom obchode s potravinami pešia lávka. Projektové skúšky ukázali, že jej nosníky zvládnu záťaž mosta s prejazdom áut. Podľa starostu technicky išlo o jednoduchú stavbu. "Začneme búrať starú konštrukciu a položíme novú konštrukciu, ktorá bude čisto kovová. Na ňu pôjde potom asfalt, čiže bude to vyzerať ako klasický most a bude tam prejazd automobilov vždy v jednom smere," povedal starosta pre TASR v novembri pred začiatkom prác.