Pešiu zónu v Ružomberku plánujú revitalizovať

Ružomberok 25. septembra (TASR) - Ružomberskú pešiu zónu plánujú revitalizovať. Návrhy hľadajú prostredníctvom verejnej architektonickej súťaže. Informoval o tom primátor mesta Ľubomír Kubáň.



"Pešia zóna je prirodzené centrum mesta, má to byť najreprezentatívnejší priestor. V tomto smere máme čo v Ružomberku doháňať, no chceme to zlepšiť a z historickej časti mesta - pešej zóny urobiť priestor, na ktorý budeme hrdí," vysvetlil Kubáň. Zdôraznil pritom, že cesta k lepšiemu životu v meste je aj v postupnom skvalitňovaní verejných priestranstiev.



Verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž vyhlásili v uplynulých dňoch, podmienky overila Slovenská komora architektov. Lehota na predkladanie návrhov je do 27. novembra tohto roka.



"Od súťaže si sľubujeme, že nám poskytne návrh, ktorý poslúži ako určitý manuál vhodný do priestoru pamiatkovej zóny, aplikovateľný aj na ďalšie priľahlé uličky či pasáže v centre mesta," dodal ružomberský primátor.