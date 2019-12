Pešiu zónu v Trenčíne prerobia podľa víťazného projektu Ateliéru Art

Trenčín 26. decembra (TASR) – Projekt bratislavského Ateliéru Art sa stal víťazom urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu pešej zóny v Trenčíne. Novú tvár dostane na základe víťazného návrhu verejný priestor ohraničený Hviezdoslavovou, Jaselskou, Vajanského a Sládkovičovou ulicou.



Ako informoval hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš, dvojkolová anonymná súťaž trvala od júna do decembra tohto roku. Návrh je podľa poroty najpresvedčivejší, kultivovaný a prezentuje najlepšie ucelené komplexné riešenie.



„Je na vysokej kvalitatívnej úrovni, precízny, harmonický a jemný. Z návrhu je cítiť, že členom autorského tímu je Trenčan Tomáš Hanáček, ktorý priestor veľmi dobre pozná a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky. Víťaznému tímu patrí vďaka, perfektne pochopili zadanie,“ skonštatoval Beďatš.



Ako dodal, momentálne je v pešej zóne parčík, ktorý ale nefunguje ako parčík, je tam nástupné plató do okresného úradu a sobášnej siene, ale nemá dôstojnosť. „Pri Posádkovom klube máme niečo ako oddychovú zónu, ale ten priestor nemá jej kvalitu. Máme Vajanského ulicu popri evanjelickom kostole, ale nefunguje ako mestská ulica. Je tu akoby veľa rozhádzaných nôt, ktoré spolu netvoria harmóniu. Víťazný návrh to všetko perfektne spojil, vrátane nového prepojenia s lesoparkom Breziny,“ doplnil Beďatš s tým, že nové, dôstojnejšie miesto dostane súsošie štúrovcov, socha tak získa monumentálnejší priestor.



V celej pešej zóne podľa neho pribudne viacero vodných prvkov, ostrovčekov zelene, nový mobiliár, pribudnú tiene, umelecké diela, terasy, pri Posádkovom klube (na území bývalej jamy) vznikne multifunkčný priestor na šport, koncerty, trhy, doplnený stromami. Súčasťou návrhu je aj nová atypická autobusová zastávka na Braneckého ulici pri Panta Rhei so zaintegrovaným predajným stánkom, hojdačkou pre deti alebo aj státie pre budúce bikesharingové miesto. Návrh zároveň obsahuje opatrenia, ktoré reflektujú na klimatické zmeny.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka by v budúcom roku mala byť pripravená projektová dokumentácia. „Verím, že budeme mať aj územné rozhodnutie a ak by šlo všetko bez problémov, možno by sme mohli dokonca roka disponovať stavebným povolením. Pri takomto ideálnom scenári by sme s rekonštrukciou mohli začať v roku 2021, hneď po verejnom obstarávaní. Práce budú rozdelené na viacero etáp so začiatkom na Hviezdoslavovej ulici s tým, že ich budeme koordinovať aj s obnovou inžinierskych sietí, podobne ako pri rekonštrukcii Mierového námestia. Treba počítať aj s archeologickým prieskumom,“ povedal primátor.



Revitalizáciu pešej zóny vníma primátor ako mimoriadne dôležitú aj v súvislosti s ambíciou Trenčína byť v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry.