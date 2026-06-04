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Pestovanie jahôd v Michalovciach tento rok komplikovali mrazy aj sucho
Problémom boli aj mrazivé noci počas apríla a mája.
Autor TASR
Michalovce 4. júna (TASR) - Tohtoročnú úrodu jahôd v michalovskej mestskej časti Močarany ovplyvnili jarné mrazy aj výrazný nedostatok zrážok. Pestovateľka Miriam Baňasová, ktorá na takmer piatich hektároch prevádzkuje jahodovisko so samozberom už šiesty rok, uviedla, že aktuálna sezóna patrí medzi najnáročnejšie. Samozber by podľa nej mohol pokračovať ešte približne desať dní až dva týždne.
„Sucho je fakt extrém tento rok, také sucho sme ešte nezažili,“ uviedla Baňasová. Jahody sú podľa nej menšie a nedorastajú tak ako po minulé roky. Pomohli im len nedávne zrážky a v pondelok (1. 6.) v lokalite spadlo približne desať milimetrov dažďa.
Problémom boli aj mrazivé noci počas apríla a mája. V Močaranoch ich zaznamenali trinásť. Pestovatelia sa snažili úrodu chrániť zakrývaním porastov plachtami aj pomocou dronov. „Vždy sme rozmýšľali, čo je menšie zlo. Plachty môžu pri vetre poškodiť kvety, pri silnom mraze kvet, ktorý sa dotýka plachty môže zmrznúť a ráno sa pod nimi môže vytvoriť vysoká teplota,“ vysvetlila Baňasová.
Drony podľa nej pomáhajú tým, že premiešavajú teplejší vzduch z výšky so studeným prízemným vzduchom. Ide však o drahšie riešenie ako zakrývanie. Napriek náročným podmienkam sa podľa pestovateľky podarilo úrodu uchrániť lepšie ako vlani, keď im jedna z odrôd výrazne zmrzla a zozbierali z nej len približne pätinu. „Jahody vyzerajú pekne, ale vyhraté budeme mať až po sezóne,“ skonštatovala Baňasová.
O samozber je podľa pestovateľky naďalej veľký záujem. Do Močarian prichádzajú ľudia nielen z východného Slovenska, ale aj zo západnejších regiónov. V stredu (3. 6.) prišli zberači až z Oravy a nazbierali 67 kilogramov jahôd.
Popularitu samozberu si vysvetľuje aj tým, že pre mnohých ľudí nejde len o nákup ovocia. „Majú to ako atrakciu, rodinný deň. Sú vonku, na čerstvom vzduchu, ochutnajú a nazbierajú si jahody pre seba. Deti z miest aspoň vidia, ako sa jahody pestujú a ako vyzerá pole,“ dodala Baňasová.
„Sucho je fakt extrém tento rok, také sucho sme ešte nezažili,“ uviedla Baňasová. Jahody sú podľa nej menšie a nedorastajú tak ako po minulé roky. Pomohli im len nedávne zrážky a v pondelok (1. 6.) v lokalite spadlo približne desať milimetrov dažďa.
Problémom boli aj mrazivé noci počas apríla a mája. V Močaranoch ich zaznamenali trinásť. Pestovatelia sa snažili úrodu chrániť zakrývaním porastov plachtami aj pomocou dronov. „Vždy sme rozmýšľali, čo je menšie zlo. Plachty môžu pri vetre poškodiť kvety, pri silnom mraze kvet, ktorý sa dotýka plachty môže zmrznúť a ráno sa pod nimi môže vytvoriť vysoká teplota,“ vysvetlila Baňasová.
Drony podľa nej pomáhajú tým, že premiešavajú teplejší vzduch z výšky so studeným prízemným vzduchom. Ide však o drahšie riešenie ako zakrývanie. Napriek náročným podmienkam sa podľa pestovateľky podarilo úrodu uchrániť lepšie ako vlani, keď im jedna z odrôd výrazne zmrzla a zozbierali z nej len približne pätinu. „Jahody vyzerajú pekne, ale vyhraté budeme mať až po sezóne,“ skonštatovala Baňasová.
O samozber je podľa pestovateľky naďalej veľký záujem. Do Močarian prichádzajú ľudia nielen z východného Slovenska, ale aj zo západnejších regiónov. V stredu (3. 6.) prišli zberači až z Oravy a nazbierali 67 kilogramov jahôd.
Popularitu samozberu si vysvetľuje aj tým, že pre mnohých ľudí nejde len o nákup ovocia. „Majú to ako atrakciu, rodinný deň. Sú vonku, na čerstvom vzduchu, ochutnajú a nazbierajú si jahody pre seba. Deti z miest aspoň vidia, ako sa jahody pestujú a ako vyzerá pole,“ dodala Baňasová.