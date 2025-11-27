< sekcia Regióny
Pestovateľ konope J. Šipoš si zvyšok trestu odpyká v domácom väzení
Podčiarkol, že vo väzení ho zaradili na vonkajšie pracovisko, pričom naďalej upevňoval svoje pracovné návyky.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 27. novembra (TASR) - Pestovateľ konope Josef Šipoš si zvyšok zo svojho sedemročného trestu odňatia slobody odpyká v domácom väzení. Okresný súd v Trnave o tom rozhodol na štvrtkovom verejnom zasadnutí na základe návrhu riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Hrnčiarovce nad Parnou. Rozhodnutie súdu je právoplatné.
Odsúdený má povinnosť počas výkonu trestu domáceho väzenia viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami. Obydlie môže opustiť z dôvodu pracovných povinností alebo v prípade návštevy lekára a úradov. Nemôže vycestovať mimo SR. Má zákaz požívania alkoholických a iných psychotropných látok.
„Uvedomil som si závažnosť svojho konania, trestný čin ľutujem každú jednu sekundu. Sľubujem a prisahám, že už v živote sa nedopustím žiadneho trestného činu a budem vzorným občanom tejto krajiny, ktorý dodržiava všetky zákony, nariadenia a predpisy,“ povedal Šipoš. Na verejnom zasadnutí bol prítomný prostredníctvom telemostu.
Podčiarkol, že vo väzení ho zaradili na vonkajšie pracovisko, pričom naďalej upevňoval svoje pracovné návyky. „Po zmene výkonu trestu okamžite nastupujem do zamestnania, kde som pracoval,“ doplnil. Premenu trestu zdôvodňoval aj potrebou pomoci rodičom či synovi. Šipošova adaptácia na podmienky výkonu trestu bola podľa stanoviska Ústavu bezproblémová. Dvakrát bol disciplinárne odmenený.
Advokát odsúdeného Igor Ribár poznamenal, že jeho klient bol v minulosti takmer 999 dní vo väzbe, kde získal viaceré mimoriadne odmeny. Na Ministerstve spravodlivosti SR podľa jeho slov prebieha posudzovanie žiadosti o udelenie milosti. V prípade trestu domáceho väzenia ide podľa jeho slov o prísny režim, v rámci ktorého bude jeho klient monitorovaný. „Ak by nespĺňal tieto podmienky, tak sa mu následne premení tento trest a bude si musieť vykonať trest odňatia slobody,“ ozrejmil.
Krajský súd v Trnave Šipoša v marci 2025 právoplatne odsúdil za spáchanie trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zaradený bol do výkonu trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal aj trest prepadnutia veci - digitálnej váhy a drvičky. V domácom väzení si má odpykať zvyšných 1289 dní z uloženého trestu.
Počas policajnej razie v roku 2021 v jeho dome v obci Dolné Zelenice v okrese Hlohovec zaistili vyše 11 kilogramov konope, o ktorom tvrdil, že ho používa na výrobu mastí a tinktúr pre chorých, vrátane svojich rodičov. Konopné masti však neboli zaistené. Po vznesení obvinenia bol dlhší čas stíhaný väzobne.
