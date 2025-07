Pestré leto: Knižnica vo Veľkom Krtíši pripravuje viaceré aktivity

Veľký Krtíš 22. júla (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši počas leta pripravuje viaceré výchovno-vzdelávacie aktivity. Najbližšie sa uskutočnia zážitkové programy, ktoré pomôžu návštevníkom rozvíjať kreativitu i technické zručnosti. TASR o tom informovala riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Ako uviedla, podujatie sa uskutoční v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave. Činnosti spojené so zariadením vhodným na rezanie rôznych fólií budú k dispozícii 24. júla. „Každý účastník si môže navrhnúť a potlačiť vlastné tričko podľa svojich predstáv,“ objasnila s tým, že séria programov bude pokračovať aj v polovici augusta. V tvorivých dielňach sa záujemcovia ďalej oboznámia s technológiou na výrobu odznaku. Posledným programom bude aktivita zameraná na tvorbu vlastného obrazu technikou vypaľovania do dreva.



Medzigeneračné letné aktivity zahŕňajú sériu piatich vzdelávacích i relaxačných podujatí zameraných na spoločné trávenie voľného času seniorov či rodičov s deťmi v knižnici. Prvé podujatie bude 28. júla. Riaditeľka spomenula, že pripravujú aj vyhodnotenie literárnej súťaže v písaní sci-fi poviedok. „Súčasťou bude beseda s regionálnym autorom Jánom Feketem pri príležitosti jeho životného jubilea,“ podotkla a doplnila, že akciu naplánovali na 21. augusta.



Hontiansko-novohradskú knižnicu vo Veľkom Krtíši vlani navštívilo 37.704 návštevníkov. Z toho 8122 ľudí prišlo na výchovno-vzdelávacie podujatia. Na svoju činnosť čerpala knižnica 42.174 eur zo siedmich projektových aktivít. Počas minulého roka uskutočnili 355 aktivít, tematických stretnutí a besied pre všetky vekové skupiny obyvateľov.



Podľa riaditeľky v roku 2024 zaregistrovali 1575 nových používateľov, čo je o 322 viac oproti roku 2023. Nárast o 238 bol u detí do 15 rokov. „Žiakov sme motivovali aj v rámci výzvy, ktorá podporovala kultúrne podujatia s podmienkou bezplatnej účasti žiakov,“ vysvetlila.