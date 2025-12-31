< sekcia Regióny
Peter Antal považuje za jeden z úspechov roka obnovu kaštieľa
Žiar nad Hronom bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni viac ako 48,1 milióna eur.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 31. decembra (TASR) - Rekonštrukciu biskupského kaštieľa. ale aj zachovanie všetkých služieb pre obyvateľov aj napriek ťažkej finančnej situácii slovenských samospráv považuje primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal za najväčšie úspechy samosprávy v tomto roku.
Ako poznamenal, je rád, že sa mestu v tomto roku podarilo aj napriek ťažkej situácii zabezpečiť všetky služby pre obyvateľov v takom rozsahu, ako sú na to zvyknutí aj z minulosti. „Nemuseli sme obmedzovať žiadnu prevádzku, či už športovísk, kosenie a ďalšie činnosti,“ podotkol s tým, že slovenské obce a mestá aktuálne prežívajú jedno z najhorších období, na aké si pamätá.
Za veľký úspech považuje rekonštrukciu kaštieľa, ktorý bude podľa jeho slov výkladnou skriňou mesta. „Verím, že začiatkom budúceho roka ho dokončíme, aj čo sa týka predzáhradky a nádvoria, ktoré nie je financované z projektu a v budúcom roku už bude naplno kaštieľ využívaný,“ poznamenal.
Antal dodal, že mesto v novom roku nebude zvyšovať dane a poplatky. „Nevidíme na to priestor, skôr hľadáme rezervy v našich nákladoch. Výrazne nám pomôže to, že sa naše technické služby stali tzv. integračným podnikom - sociálnym podnikom,“ skonštatoval s tým, že vďaka tomu budú služby, ktoré poskytuje mestu, lacnejšie.
Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni viac ako 48,1 milióna eur. Antal už pri jeho schvaľovaní v novembri tohto roka uviedol, že sa nerodil ľahko a jeho zostavenie považuje za úspech. Poznamenal tiež, že rozvoj mesta nesmie v budúcom roku zastať a bude viazaný predovšetkým na štrukturálne fondy.
