Peter Bič Project v Košiciach: Máme vás radi, milujeme vás
Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - Spoločenský pavilón v Košiciach patril v utorok večer (2. 12.) domácej skupine Peter Bič Project a ich koncertu, ktorému dali názov Stále ťa má niekto rád. Pod rovnakým názvom vydala skupina v máji album a v novembri pridali aj albumovú deluxe verziu. Prvý decembrový deň mala premiéru aj nová vianočná pieseň s názvom Vianoce, ktorú skupina nahrala v Slovenskom rozhlase.
Do playlistu zaradili úspešné piesne z troch ostatných albumov Labyrint (vydaný v roku 2019), Hlava (2021)a Stále ťa má niekto rád (2025). Postupne uviedli skladby Krajina, Koža, Hlava, Maky, Všetko bude fajn, Máj, Stále ťa má niekto rád, Stará žena, Sveter, Mravec, Skúšame sa nájsť, Chalúpka, Nedívaj sa tak, Čoskoro a Stoj. Viaceré z nich si fanúšikovia aj zaspievali. Mobily v hľadisku sa nezastavili po celý koncert.
Príjemným spestrením koncertu bolo dievčenské spevácke trio s ľudovkami Včera večar, Hornád a Ej ked jest frajir. Aj tie si viacerí diváci s dievčinami zaspievali. Košičania si za výbornú atmosféru vyslúžili tri prídavky v podobe hitov Tancuj, Len sa smej a piesňou Vianoce na úplný záver. Výborný zvuk, výborná kapela a výborný výkon protagonistov Viktórie Vargovej a Petra Biča. Však aj kapelník sa na záver poďakoval so slovami „Máme vás radi, milujeme vás.“
„V Košiciach je to veľmi dobré lebo sme doma, niekedy je to ťažké, prídu kamaráti, rodina, je to iný koncert v tom, že naozaj cítiš tých ľudí, ktorých máš rád, sú tam s tebou a potom sú tam tí fanúšikovia, ktorí prídu, čiže niekedy sa miešajú tie osobné pocity s fanúšikovskými a kapelovými. Poviem pravdu, mal som stres, taký zvláštny pocit, ale dopadlo to fantasticky,“ povedal pre TASR po koncerte líder skupiny Peter Bič.
