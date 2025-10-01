< sekcia Regióny
Peter Durný odstúpil z funkcie riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin
Autor TASR
Martin 1. októbra (TASR) - Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Peter Durný požiadal ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) o uvoľnenie z funkcie riaditeľa k 1. októbru. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.
Doplnila, že minister zdravotníctva jeho žiadosti vyhovel. „Dočasným vedením UNM od dnešného dňa poveril námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické disciplíny a svalzy Jána Miklera do uskutočnenia riadneho výberového konania v zmysle zákona,“ uviedla Daničová.
Šéf rezortu zdravotníctva vyjadril vďaku Durnému za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii riaditeľa. „Minister zároveň informoval, že výstavba novej nemocnice v Martine napreduje v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom a projektový tím zodpovedný za realizáciu ostáva nezmenený,“ dodala Daničová.
