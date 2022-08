Peter Jančovič oznámil opätovnú kandidatúru na primátora Piešťan

Piešťany 20. augusta (TASR) - Primátor Piešťan Peter Jančovič oznámil opätovnú kandidatúru na post primátora mesta. Kandidovať bude ako nezávislý, informoval o tom na sociálnej sieti.



Ako uviedol, chce pokračovať v práci, ktorú v predchádzajúcich štyroch rokoch robil. "Neboli to ľahké roky, lebo sme zažili pandémiu aj ekonomickú a energetickú krízu, a ťažké časy ešte nie sú za nami. Ja sa však cítim pripravený, aby som túto prácu mohol vykonávať ďalej," uviedol Jančovič.



Podľa vlastných slov vníma prácu primátora ako službu pre ľudí. "O mojej nezávislosti hovorí aj to, že si sám financujem kampaň. Na kampaň som vyčlenil 1600 eur, ktoré sú uložené na transparentnom účte. Nie je to veľa, preto ma neočakávajte na žiadnych bilbordoch ani na veľkých reklamných plochách. Ale o tom voľby nie sú," doplnil súčasný primátor.



Okrem Jančoviča prejavil záujem kandidovať na primátora Piešťan aj Tomáš Hudcovič, ktorý v júni začal zbierať podpisy.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.