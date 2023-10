Petíca proti zrušeniu detskej pohotovosti v Šali má vyše 4700 podpisov

Šaľa 19. októbra (TASR) - Mesto Šaľa odovzdalo ministerstvu zdravotníctva petíciu proti zrušeniu šalianskej detskej pohotovosti. Ako uviedla radnica, petičné hárky podpísalo 4736 ľudí.



Zbieranie podpisov inicioval primátor Jozef Belický. "K petícii sme pripojili aj list adresovaný ministrovi zdravotníctva. Ten síce práve končí, ale veríme, že sa petícia nestratí, že si ju nový minister zdravotníctva nájde na stole prijme primerané opatrenia, aby sa aj Šaľania cítili ako obyvatelia Slovenska. Verejnosť si želá takúto službu, lebo ju potrebuje. Ak tu je prevádzkovateľ, ktorý ju je ochotný zabezpečiť, a máme skupinu lekárov, ktorí sú ochotní slúžiť, ja nerozumiem, v čom je problém," povedal šaliansky primátor.



Podľa riaditeľa šalianskej polikliniky Róberta Barosa je priemerná mesačná návštevnosť detskej pohotovosti vyše 300 pacientov. "Neviem si predstaviť, ako by ľudia chodili do Nových Zámkov, čo je hodina cesty tam a späť. Chodia sem s deťmi s horúčkami, so zápalmi. Je tu záujem zo strany polikliniky, mesta Šaľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby sme to zabezpečili. Máme 11 detských lekárov, z ktorých drvivá väčšina je ochotná, chce slúžiť, s pokrytím služieb nemáme problém. Urobíme všetko pre to, aby sme pohotovosť zachovali," doplnil Baros.



Návrh na zrušenie pohotovosti v Šali pochádza z Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré plánuje ukončiť jej činnosť od novembra budúceho roka. Podľa vyjadrenia rezortu minister už vyhlášku, ktorá je platná od 1. októbra, podpísal. Bez prijatia stabilizačných opatrení je podľa ministerstva ohrozená aj dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.