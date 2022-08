Petícia chce v Trnave zvrátiť nové dopravné značenie na Špíglsále

Trnava 1. augusta (TASR) - Petíciu za zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti Špíglsál majú možnosť podpísať občania Trnavy. Je reakciou na postupné kroky radnice v lokalite, kam patrí zníženie maximálnej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu či nové parkovacie pásy v súvislosti so zákazom parkovania na chodníku mimo vyznačených miest. Petíciu organizuje občianske združenie Trnava pre každého. Informoval o tom predseda petičného výboru, nezávislý kandidát na primátora v jesenných komunálnych voľbách Branislav Baroš. Podľa zástupcov mesta zmeny boli navrhnuté s cieľom upokojiť dopravu v lokalite



"Na základe negatívnych reakcií obyvateľov štvrte sme sa rozhodli pre petíciu, v ktorej obyvatelia Trnavy žiadajú primátora o bezodkladné zrušenie značenia a vrátenie možností prejazdu a parkovania do stavu pred 1. júlom tohto roka," uviedol.



Za prvých päť dní od spustenia ju v elektronickej forme podpísalo 287 ľudí, ďalší na petičných hárkoch. Podľa petície sú domy v tejto štvrti postavené a skolaudované už niekoľko desaťročí a majitelia navrhovali vlastné bývanie s ohľadom na vtedy jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Mnohí tak nemajú vytvorené podmienky na parkovanie ani pre seba, značenie komplikuje situáciu návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám. Aj zakreslenie cyklochodníkov do jestvujúcich dopravných trás podľa petície výrazne obmedzuje presun obyvateľov v tejto časti mesta.



Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej zmeny boli navrhnuté s cieľom upokojiť dopravu v lokalite. Cyklisti budú môcť v cyklopruhoch prechádzať v oboch smeroch jazdy aj tými ulicami, ktoré sú pre motorovú dopravu jednosmerné. Keďže sú vytvorené len vodorovným značením, neprekážajú v prejazde záchranným zložkám. "Zavŕšením zmien po kompletnom dokončení značenia bude zavedenie regulácie statickej dopravy. V rámci Špíglsálu vzniknú dve rezidenčné zóny R4 a R5," uviedla. Zmeny podľa iniciátorov petície však nereflektujú verejný záujem a nie sú v prospech obyvateľov Trnavy. "S verejným priestorom nemôže narábať iba úzka skupina ľudí," konštatoval Baroš.



Okrem Baroša ohlásili kandidatúru na post primátora Trnavy ako nezávislí súčasný primátor Peter Bročka, Marián Galbavý (s podporou SaS, ODS a DS), Matej Lančarič a Zuzana Bošnáková za Kresťanskodemokratické hnutie.