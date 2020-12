Petícia má zabrániť rozšíreniu banskej činnosti pri Belinských skalách

Fiľakovo 12. decembra (TASR) – Zabrániť rozšíreniu banskej činnosti pri prírodnej pamiatke Belinské skaly a ochrana vzácnych biotopov Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád je cieľom petície, ktorú v piatok spustili vo Fiľakove v okrese Lučenec. Na tlačovej konferencii o tom informoval petičný výbor.



„V predošlých mesiacoch sme sa dozvedeli, že kameňolom v Čamovciach sa firma PK Metrostav Žilina chystá rozširovať. Podali žiadosti a patričnú dokumentáciu na rozšírenie samotného dobývacieho priestoru a zvýšenie kapacity bane z 98.000 ton na 190.000 ton ročne. Tým by sa dobývací priestor veľmi vážnym spôsobom priblížil k prírodnej pamiatke Belinské skaly,“ vysvetlil člen petičného výboru Attila Agócs, ktorý je zároveň primátor Fiľakova a predseda geoparku.



Ako pokračoval ďalší člen výboru, geológ Ľudovít Gaál, v Belinských skalách sa nachádzajú vzácne prírodné hodnoty. „Je tam Belinská jaskyňa, sú tam rôzne mikroformy zvetrávania reliéfu, dračie zuby a podobne. Kameňolom je nielenže priamo v susedstve Belinských skál, ale seizmickými otrasmi by sa mohol narušiť krehký biotop i samotná existencia tohto skalného mesta,“ podotkol.







Ako ďalej zdôraznil, nechcú zakazovať ťažobnú činnosť v celej Cerovej vrchovine, iba v tých územiach, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti a geoparku. Podľa neho v regióne existujú iné vhodné a využiteľné kameňolomy, v ktorých sa však aktuálne neťaží.



Podľa Attilu Balázsa, ktorý je hlavným iniciátorom petície, v 21. storočí baníctvo už nepatrí do chránených oblastí. „Z rôznych štúdií je známe, že ak sa nám podarí zvýšiť druhovú diverzitu živočíchov čo i len o jedno percento, tak tým zvýšime cestovný ruch o jednu desatinu percenta. Preto je ekonomika založená na prírodnom turizme životaschopná a rentabilná, keďže pri nej nedochádza k vyčerpaniu zdrojov,“ podotkol.