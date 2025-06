Petícia proti kúpe budov VUJE v Trnave má 540 podpisov

Trnava 11. júna (TASR) - Petičný výbor odovzdal v stredu v podateľni trnavského mestského úradu petíciu proti zámeru samosprávy odkúpiť budovy spoločnosti VUJE na Okružnej ulici za šesť miliónov eur a prerobiť ich na nájomné byty. Podpísalo ju 540 obyvateľov z okolia Okružnej ulice. Mesto Trnava reagovalo, že sa bude predloženou petíciou zaoberať.



„K dnešnému dňu sa pod petíciu podpísalo 540 obyvateľov Trnavy. Je to jasný signál, že rozhodnutie mesta nevzbudzuje dôveru a verejnosť s ním nesúhlasí. Naše výhrady sú vecné, konkrétne a stále sme nepočuli od mesta konkrétne odpovede,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii hovorca petičného výboru Marek Domes. Zároveň požiadal mesto o ospravedlnenie za komunikáciu na adresu petičného výboru.



Signatári petície mestu vyčítajú nedostatočnú transparentnosť a verejnú diskusiu o predaji budov, nevyhovujúcu lokalitu a infraštruktúru na nájomné byty či nejasné náklady na rekonštrukciu. Odkazujú tiež na existenciu iných pozemkov vhodných na výstavbu nájomných bytov.



„Mesto sa zaoberá každou petíciou, ktorá mu je doručená, avšak nie každá petícia obsahuje okrem základných náležitostí aj vecné argumenty a často sa stáva iba nástrojom šírenia ničím nepodloženého strachu, pričom ignoruje reálne potreby verejnosti. Pokračujeme v strategickom nákupe týchto nehnuteľností a paralelne pripravujeme hneď niekoľko opatrení, ktoré tak, ako sme avizovali, zvýšia počet parkovacích miest v danej lokalite,“ uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Mesto komunikuje podľa jej slov o tomto zámere otvorene od začiatku. „Dokonca sme práve pre dezinformácie šírené zo strany petičného výboru distribuovali informácie o tomto projekte aj priamo do schránok obyvateľov tohto územia. Mesto Trnava bude i naďalej sledovať dva základné ciele, a to zvyšovať dostupnosť parkovacích miest v lokalite a pripravovať projekty, ktoré zlepšia možnosti nájomného bývania pre mladé rodiny, seniorov či pracovníkov žiadaných profesií,“ doplnila.



Petíciu podporujú opoziční mestskí poslanci z klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája. „Podporujeme každú petičnú iniciatívu, ktorá je v zmysle zákona slobodným právom vyjadrenia názoru obyvateľov. Bohužiaľ, v posledných rokoch sme svedkami toho, že akákoľvek petičná iniciatíva vzíde, tak namiesto vecnej diskusie sú jej protagonisti očierňovaní, zastrašovaní, zosmiešňovaní, dehonestovaní,“ povedal trnavský mestský poslanec Rastislav Mráz.



Ako ďalej uviedol, šiesti opoziční poslanci podali v závere mája interpeláciu na vedenie mesta a vedenie spoločnosti VUJE. Požiadali o predloženie znaleckého posudku, štúdie realizovateľnosti budúcej prestavby na bytové jednotky a požiadali o štúdiu merania prítomnosti azbestu v budovách. Tiež požiadali o informáciu, kto, kedy a o čom rokoval v mene mesta o odkúpení budov.



Nákup nehnuteľnosti na Okružnej ulici schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na aprílovom zasadnutí. Uznesenie bolo schválené 21 hlasmi mestských poslancov, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Aktuálny majiteľ plánuje prevádzkovať budovy na Okružnej ulici ešte približne tri roky. Uzatvorená má byť preto zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna cena má byť uhradená vo viacerých splátkach.