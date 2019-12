Petícia za reguláciu medveďov má už 20.000 podpisov

Kriváň 2. decembra (TASR) - Od septembra 2019, keď sa začali oficiálne zbierať podpisy pod petíciu za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR, sa ich vyzbieralo už približne 20.000. Pre TASR to uviedol predseda petičného výboru a starosta obce Kriváň v okrese Detva Imrich Paľko.



"Na stránke "pravdaomedvedoch.sk" je zhruba 3750 podpisov, na fyzických petičných hárkoch je ich však oveľa viac," konštatoval Paľko. Petícia, za ktorou stojí občianska iniciatíva Pravda o medveďoch, reaguje na udalosti uplynulých mesiacov, keď na Podpoľaní dochádzalo k častému výskytu medveďa priamo v dedinách (napríklad v Očovej či Kriváni), ohrozovania života obyvateľov obcí, ako aj na to, že envirorezort nepovolil výnimky na odstrel tejto šelmy v regióne.



Podľa genetického výskumu Technickej univerzity vo Zvolene z rokov 2014 - 2016 je na Slovensku 1255 medveďov. Podobný výskum by sa mal však zase uskutočniť v najbližších rokoch.



Petícia iniciatívy Pravda o medveďoch je podľa predsedu petičného výboru prioritne adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR a jej iniciátori chcú zozbierať čo najviac podpisov, s cieľom predložiť ju aj Národnej rade SR.



Petičný výbor oslovil pre podpisy aj rôzne organizácie so žiadosťou o podporu petície, ako napríklad Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Slovenský včelársky zväz, Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy SR, Slovenskú poľovnícku komoru. Podľa Paľka všetky spomínané organizácie vyslovili petícii podporu.



Aj v najbližších mesiacoch sa budú iniciátori petície ďalej snažiť o získanie čo možno najväčšej podpory pre petíciu v radoch širokej verejnosti.