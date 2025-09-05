< sekcia Regióny
Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov
Petíciu za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach a za zachovanie názvu Námestia osloboditeľov podpísalo viac ako 10.000 občanov.
Autor TASR
Košice 5. septembra (TASR) - Petíciu za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach a za zachovanie názvu Námestia osloboditeľov podpísalo viac ako 10.000 občanov. Informoval o tom v piatok pred pamätníkom petičný výbor. Petícia bude súčasťou programu rokovania košického mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok 11. septembra.
„Po 50 dňoch zberu oznamujeme Košičanom a Slovákom, že sme vyzbierali 10.071 podpisov. Je to najväčšia fyzická petícia za posledných deväť rokov v Košiciach a celkovo druhá najväčšia petícia v moderných dejinách Košíc v tesnom závese za petíciou za parkovanie,“ uviedol predseda petičného výboru Alexander Riabov.
Bodom najbližšieho rokovania MsZ bude spoločne s petíciou aj správa o možnostiach trvalého odstránenia komunistických symbolov a premiestnenia alebo odstránenia pomníka padlým sovietskym vojakom z Námestia osloboditeľov, ktorú si poslanci uznesením od mesta vyžiadali. Petícia bola podľa Riabova reakciou na dané uznesenie košických poslancov, ako aj na snahy meniť názov námestia. Petíciu spustili 1. mája, záujem bol podľa Riabova enormný. „Ľudia boli zhrození z nápadu poslancov, ktorých s takýmto mandátom či programom nevolili,“ uviedol.
Zber podpisov podľa neho predčasne ukončili 9. júna, aby poslanci stihli petíciu prerokovať na zastupiteľstve 26. júna. Keďže vtedy nebola prerokovaná, petičiari sa rozhodli vrátiť ku zberu a posilniť hlas petície. Zvýšená ochrana pamätníka podľa výzvy má byť vo forme čestnej stráže v období vybraných pamätných dní a sviatkov pripomínajúcich dôležité dni víťazstva nad fašizmom. „Chceme však otvoriť debatu aj o ostatných formách ochrany a zveľadenia tohto, podľa nás, zámerne zanedbaného priestoru mestom Košice,“ uviedol Riabov.
Košický magistrát v reakcii poukázal na zaradenie petície na zasadnutie MsZ s tým, že mesto sa k téme vyjadrí po jej prerokovaní.
Zastupiteľstvo vlani v novembri požiadalo primátora Košíc Jaroslava Polačeka, aby preveril možnosti mesta v súvislosti s premiestnením alebo odstránením pomníka. Dovtedy malo byť podľa uznesenia prioritnou možnosťou natrvalo z neho odstrániť komunistické symboly. Podľa poslancov vyvolávajú vo verejnosti kontroverzné postoje aj vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine.
Mestu v januári doručili viac ako 3000 podpisov občanov „za odstránenie symbolov zločinného komunistického režimu z Námestia osloboditeľov“. Magistrát podanie odložil, keďže z formálneho hľadiska nebolo možné podpisy akceptovať ako petíciu pre chýbajúce adresy pobytu signatárov. V uplynulom období sa v Košiciach organizovala aj petícia za premenovanie Námestia osloboditeľov na Legionárske námestie, ako sa už v minulosti volalo. V reakcii na to vznikla i protipetícia za ponechanie súčasného názvu.
