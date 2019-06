Petícia za zákaz hazardu je už na nitrianskej radnici

Petícia obsahuje 23.082 podpisov na 1311 hárkoch. Ďalších 20.007 podpisov sa zozbieralo ešte pred 1. marcom.

Nitra 3. júna (TASR) – Vedenie mesta Nitra v pondelok prijalo členov petičného výboru, ktorí zbierali podpisy pod iniciatívu "Zastavme hazard!". Petícia s 23.082 podpismi na 1311 hárkoch už bola odovzdaná na radnici. „Ďalších 20.007 podpisov sa zozbieralo ešte pred 1. marcom, počas platnosti predchádzajúceho zákona," pripomenul hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Ako pripomenul, s petíciou teraz magistrát naloží podľa zákona a podpisy na hárkoch preverí. Primátor tiež oznámil, že na 14. júna zvolal mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Jeho jediným bodom bude práve petícia. „Poslanci budú rozoberať zákaz hazardu v Nitre ešte v júni, pretože od júla vstupuje do platnosti novela zákona, podľa ktorej môžu herne získať päťročné licencie. Mestské zastupiteľstvo by teda malo prijať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) ešte pred začiatkom júla. Nové VZN má stanoviť, že na celom území mesta nie je možné umiestniť herňu či kasíno v budovách, ktoré upresňuje zákon o hazardných hrách," vysvetlil Holúbek.



Podpisy pod petíciu zbieralo v uliciach Nitry celkovo 320 dobrovoľníkov. Z nich 290 bolo pri volebných miestnostiach počas druhého kola prezidentských volieb. „Chceme sa im poďakovať, lebo bez pomoci dobrovoľníkov by sa toľko podpisov nepodarilo vyzbierať," skonštatovali zástupcovia petičného výboru.