< sekcia Regióny
VIDEO: Petičiari za pamätník Sovietom vítajú novelu Trestného zákona
Podporovatelia petície, ktorá vlani získala viac ako 10.000 podpisov, podľa Riabova vítajú zvýšenie trestnoprávnej ochrany pamätníkov víťazstva nad fašizmom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 20. marca (TASR) - Novelu Trestného zákona, ktorá zavádza samostatný trestný čin poškodzovania vojnových a vojenských hrobov či pamätníkov, privítali organizátori petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach. Informoval o tom v piatok predseda petičného výboru Za pamätník Alexander Riabov. Novelu skupiny koaličných poslancov schválila v utorok (17. 3.) Národná rada (NR) SR.
Podporovatelia petície, ktorá vlani získala viac ako 10.000 podpisov, podľa Riabova vítajú zvýšenie trestnoprávnej ochrany pamätníkov víťazstva nad fašizmom. Súčasťou petície bola aj požiadavka zachovania názvu Námestie osloboditeľov, kde pamätník stojí.
„Považujeme to za veľký úspech Slovenska, ktoré sa aj v tejto chvíli dokázalo hodnotovo postaviť na správnu stranu v prospech ochrany pamätníkov pripomínajúcich ťažko a draho zaplatenú cenu za mier a víťazstvo nad fašizmom,“ uviedol Riabov s tým, že išlo aj o vypočutie tisícov ľudí, ktorí sa zapojili do petície.
Na lokálnej úrovni budú podľa neho petičiari v Košiciach naďalej žiadať, aby bol pamätník dôsledne monitorovaný, udržiavaný a obnovený.
Podľa prijatej novely Trestného zákona už pri malej škode hrozí páchateľom odňatie slobody až na jeden rok. Týka sa to miesta, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej alebo vojenskej obete, pamätníka obetí holokaustu alebo inej genocídy, náhrobku či pamätníka, ktoré pripomínajú vojnovú či vojenskú udalosť. Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky. V závažnejších prípadoch hrozí páchateľovi až šesťročný trest. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. apríla.
Podporovatelia petície, ktorá vlani získala viac ako 10.000 podpisov, podľa Riabova vítajú zvýšenie trestnoprávnej ochrany pamätníkov víťazstva nad fašizmom. Súčasťou petície bola aj požiadavka zachovania názvu Námestie osloboditeľov, kde pamätník stojí.
„Považujeme to za veľký úspech Slovenska, ktoré sa aj v tejto chvíli dokázalo hodnotovo postaviť na správnu stranu v prospech ochrany pamätníkov pripomínajúcich ťažko a draho zaplatenú cenu za mier a víťazstvo nad fašizmom,“ uviedol Riabov s tým, že išlo aj o vypočutie tisícov ľudí, ktorí sa zapojili do petície.
Na lokálnej úrovni budú podľa neho petičiari v Košiciach naďalej žiadať, aby bol pamätník dôsledne monitorovaný, udržiavaný a obnovený.
Podľa prijatej novely Trestného zákona už pri malej škode hrozí páchateľom odňatie slobody až na jeden rok. Týka sa to miesta, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej alebo vojenskej obete, pamätníka obetí holokaustu alebo inej genocídy, náhrobku či pamätníka, ktoré pripomínajú vojnovú či vojenskú udalosť. Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky. V závažnejších prípadoch hrozí páchateľovi až šesťročný trest. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. apríla.