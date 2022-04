Petíciou ľudia žiadajú stavebnú uzáveru v okolí Bojnického zámku

Bojnice 22. apríla (TASR) - Časť obyvateľov Bojníc vrátane viacerých mestských poslancov žiada vyhlásenie dočasnej uzávery v okolí Bojnického zámku. Taktiež aj zrušenie územného rozhodnutia na výstavbu apartmánových domov v jeho blízkosti. Obávajú sa narušenia pohľadu na pamiatku. Rozhodnutie malo byť podľa ich tvrdenia vydané v rozpore so zákonom. Petíciu do piatkového popoludnia podpísalo viac ako 11.000 občanov. Investori stavby označili aktivitu za predvolebnú kampaň, povolenia sú podľa nich právoplatné.



"Hlavným cieľom petície je zachrániť historické okolie zámku. Riešime územie Bažantnice, kde by sa mala realizovať v budúcnosti výstavba," povedala v piatok členka petičného výboru a mestská poslankyňa Antónia Kováčová Píšová.



Problematikou výstavby v Bažantnici sa stavebná komisia pri mestskom zastupiteľstve zaoberala už v roku 2015, keď požiadala stavebný úrad o informácie k územným rozhodnutiam, ktoré však nedostala, spomenul mestský poslanec a predseda komisie Michal Lekýr. O vydaných územných rozhodnutiach sa dozvedeli pri tvorbe nového územného plánu od spracovateľa, ktorý zakreslil lokalitu už ako zastavané územie. Stavebný úrad v Bojniciach v polovici februára zároveň predĺžil platnosť územného rozhodnutia na výstavbu inžinierskych sietí do roku 2024, zo žiadnej strany pritom podľa výboru nebolo pripomienkované.



"Slovenské národné múzeum (SNM)-Múzeum Bojnice bolo účastníkom konania v prípade územného rozhodnutia na inžinierske siete, v prípade samotnej výstavby domov to tak nebolo, nijakým spôsobom sme sa tak k nej nevyjadrovali," ozrejmil jeho riaditeľ Igor Socha. Múzeum podľa neho dlhodobo upozorňovalo mesto na nekoncepčnosť územných plánov, dotknuté územie navrhlo pôvodne využiť ako prírodno-krajinársky celok. "Keďže zámok je dominantou európskeho významu, výstavbou by sa výrazne narušila panoráma za ním," zdôraznil Socha.



Mesto sa podľa primátora snaží o zachovanie histórie. Odvolal sa tiež na doplnok k územnému plánu z roku 2006, kde je výstavba zakreslená. "Investori dostali súhlas od pamiatkarov a odboru životného prostredia. Stavebný úrad robí výkon pre štát a musí dodržiavať zákon. Súčasné vedenie s tým nemá nič," uviedol primátor Bojníc František Tám.



Lívia Reháková z Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracoviska Prievidza, pred časom uviedla, že pamiatkari sa už 20 rokov snažia presadiť územný plán zóny, ktorý by lokality v okolí zámku riešil. S výstavbou rovnako podľa nej nesúhlasia, musia sa však držať zákona.



Výstavbu plánuje zabezpečiť spoločnosť Castor & Pollux spolu s ďalšími investormi. "Petíciu za zrušenie právoplatných rozhodnutí o umiestnení stavby v lokalite Bažantnica Bojnice vydaných v súlade so zákonom a územným plánom mesta považujeme za účelovú a súvisiacu s predvolebnou kampaňou určitých osôb, skrývajúcich sa za aktivistov pred komunálnymi voľbami," reagoval za investorov Ján Badžgoň.



Územie Bažantnice podľa neho vyčlenilo mesto v doplnku k územnému plánu na výstavbu a určilo k tomu príslušné regulatívy, ktoré stavebný úrad premietol do územných rozhodnutí. Badžgoň ďalej tvrdí, že pozemky investori vlastnia už viac ako 15 rokov a projekt pripravovali postupne, keďže záujmom je lokalitu riešiť citlivo.



"Zámerom nikdy nebola a ani nie je výstavba bytov, ale ubytovania penziónového typu – celkom desať apartmánových domov," uviedol Badžgoň. Všetky územné rozhodnutia na komunikácie, objekty a inžinierske siete sú podľa neho platné, pričom stanovisko dotknutých inštitúcií bolo kladné.