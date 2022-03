Petíciu proti napojeniu cesty z Veľkého Šariša podpísalo 1119 ľudí

Prešov 22. marca (TASR) – Petíciu proti napojeniu cesty od lokality Od duba, kde majú vyrásť rodinné domy, z mesta Veľký Šariš cez kopec Bikoš na Sídlisko III v Prešove podpísalo 1119 ľudí. Rovnako sa v nej vyjadrili proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III. Členovia občianskeho združenia (OZ) Náš Prešov ju v pondelok (21. 3.) odovzdali v podateľni Mestského úradu v Prešove.



"Petíciu podpísalo viac ako 1000 občanov, čo znamená, že v zmysle príslušného zákona sa ňou majú zaoberať aj poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Urobíme všetko preto, aby tomu tak bolo už na najbližšom zasadnutí MsZ 6. apríla. S netrpezlivosťou a nádejou budeme čakať, koho záujmy presadí mesto a aj poslanci MsZ, či to budú občania alebo developeri," informoval TASR predseda OZ Náš Prešov René Polačok.



Občianski aktivisti tvrdia, že v katastri Veľkého Šariša má byť vybudovaná individuálna bytová výstavba (IBV) a za najväčší problém považujú to, že k nej nebude cesta viesť do Veľkého Šariša, ale do Prešova. Cesta podľa združenia nespĺňa bezpečnostné parametre a ide o príjazdovú komunikáciu k stavbe diaľnice.



Podľa investora Miloša Tuhrinského IBV Od duba počíta s 80 rodinnými domami. Ulica, na ktorú sa táto lokalita pripojí, bude podľa neho ešte v roku 2040 len na polovici svojej projekčnej kapacity.



Mesto Veľký Šariš dostalo žiadosť stavebníka o vydanie územného rozhodnutia na stavbu spomínaného projektu. Keďže neobsahovala všetky podklady, stavebník bol vyzvaný na ich doplnenie. Podľa primátora mesta Veľký Šariš Viliama Kalla čakajú na podklady a rozhodnutie.



Hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek potvrdil doručenie petície mestu, zároveň povedal, že mesto Prešov už pred jej doručením a oboznámením sa s jej obsahom verejne avizovalo, že nesúhlasí s výstavbou cesty z katastrálneho územia mesta Veľký Šariš s výhľadovým napojením na existujúce miestne komunikácie na Sídlisku III.



"Došlo by k neúmernému zaťaženiu mestských komunikácií vozidlami z katastra susedného mesta Veľký Šariš. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti mesto Prešov v danej veci nevydá súhlasné stanovisko," uviedol pre TASR hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.