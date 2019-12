Petíciu proti razantnému zvýšeniu daní podpísalo vyše 5200 ľudí

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici v utorok (10. 12.) rozhodne, či sa od budúceho roka v meste pod Urpínom razantne zdvihnú dane najmä za nehnuteľnosť. Pod petíciu proti ich neprimeranému zvýšeniu sa za necelé dva týždne podarilo zástupcom petičného výboru vyzbierať viac než 5200 podpisov. V pondelok ju odovzdali banskobystrickému primátorovi Jánovi Noskovi. Ten tvrdí, že ide o neľahké rozhodnutie, ale nové sadzby daní z nehnuteľností sa naposledy upravovali v roku 2012, a to aj napriek tomu, že výdavky na služby počas posledných rokov výrazne stúpli.



"Primátorovi sme odovzdali 296 petičných hárkov spolu s 5236 podpismi. Po dohode s ním mi zajtra ako predsedovi petičného výboru umožnia vystúpiť pre poslancami MsZ a oboznámiť ich s naším stanoviskom a argumentmi," reagoval Tomáš Novanský s tým, že mnohí občania sa pri podpisovaní pýtali na termín zasadnutia a chystajú sa prísť.



"Máme za to, že mesto dnes disponuje historicky najvyššími príjmami za svoju existenciu. Jeho rozpočet za posledných päť – šesť rokov vzrástol o 20 – 30 miliónov eur," pripomenul Novanský.



Na schválenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je potrebná trojpätinová väčšina hlasov poslancov. V kluboch MsZ však nepanuje zhoda.



Ako TASR informoval predseda poslaneckého klubu Srdcom Bystričania Martin Turčan, za návrh medziročne zvýšiť dane za byty skoro o 51,5 %, rodinné domy o 66,6 %, objekty na podnikanie takmer o 40 %, zastavané plochy o 43 %, stavby na poľnohospodárstvo a skleníky o 100 %, za chaty na individuálnu rekreáciu viac ako o 41,5 % ich poslanci nezahlasujú.



"Poplatok za komunálny odpad ide tiež hore, a tak bežná rodina na sídlisku s trojizbovým bytom môže medziročne očakávať nárast výdavkov len na daniach mestu o 50 a viac eur. Podnikatelia, ktorých návrh zvýšenia daní z terajších 3,60 eura za štvorcový meter zastavanej plochy ročne bude stáť v roku 2020 až päť eur, tieto poplatky prenesú automaticky do cien za svoje služby a tovary, ktorých koncovými odberateľmi sme my – bežní ľudia," vysvetlil Turčan.



Plánované zvýšenie daní má priniesť do rozpočtu celkovo 2,5 milióna eur, čím sa má vykryť jeho deficit. V tejto súvislosti sa klubu Srdcom Bystričania nepozdáva práve výška výdavkov, ktorú plánuje samospráva minúť.



"Pri študovaní rozpočtu sme vo výdavkoch našli čísla, ktoré nám jednoducho nesedia a nemáme k nim ani do dnešného dňa po všetkých rokovaniach a vznesených otázkach reálne odpovede a zdôvodnenia," konštatoval Turčan.



"Miera zvýšenia daní je pre nás neakceptovateľná. Ak totiž mieru vykalkulovaného deficitu 2,5 milióna eur ponížime prehodnotením výdavkov, pre predstavivosť o polovicu, tak aj plánované zvýšenie daní v meste vieme znížiť percentuálne o polovicu. V zásade nie sme proti zmysluplnému zvyšovaniu daní, ale v postupných krokoch, zohľadňujúc reálne výdaje mesta na svoj chod," zdôraznil Turčan.



Podľa primátora Noska, ak poslanci v utorok neschvália predmetné VZN, nebude môcť byť schválený ani rozpočet mesta a Banská Bystrica sa tak v roku 2020 dostane do rozpočtového provizória.



"Budeme mať problém pokryť základné potreby obyvateľov a všetky rozpracované projekty, vrátane rekonštrukcií, opráv, revitalizácií či inovácií budú musieť byť zastavené. Provizórium bude trvať celý rok, keďže k úprave sadzieb za dane budeme môcť opätovne pristúpiť až od 1. januára 2021. Toto rozhodnutie ochromí život v Banskej Bystrici, ako jedno z mála miest budeme stagnovať a zníži sa tiež komfort obyvateľov," upozornil primátor na sociálnej sieti.