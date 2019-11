Petíciu za obnovu detskej pohotovosti podpísalo takmer 11.000 ľudí

Púchov 19. novembra (TASR) – Petíciu za obnovenie detskej pohotovosti v Púchove podpísalo za dva mesiace takmer 11.000 ľudí z celého Slovenska. Petičné hárky odovzdala v pondelok (18. 11.) na Ministerstve zdravotníctva SR primátorka Púchova a zároveň členka petičného výboru Katarína Heneková.



Petíciou chce mesto iniciovať legislatívnu zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mu v súčasne platnom znení znemožňuje obnovenie fungovania detskej pohotovosti aspoň v obmedzenom režime.



Detská pohotovosť v Púchove nefunguje od 1. júla tohto roka. Bez detskej pohotovosti je nielen mesto, ale celý okres takmer s 44.000 obyvateľmi. Rodičia s deťmi musia navštevovať pohotovosť v Považskej Bystrici alebo v Trenčíne. Mestu Púchov sa podľa primátorky podarilo po rokovaniach s lekármi, považskobystrickou nemocnicou a Trenčianskym samosprávnym krajom nájsť riešenie, výsledkom ktorého by bolo fungovanie detskej pohotovosti v obmedzenom režime. Prekážkou je platná legislatíva.



„Ak si nemocnica nájde lekárov a bude vedieť túto službu zabezpečiť, prečo nám to má zákon obmedzovať? Keďže počet pediatrov je nedostatočný v rámci celého Slovenska, netýka sa to len nášho mesta. Zozbierali sme 10.750 podpisov ľudí z celého Slovenska, musí sa tým preto zaoberať orgán verejnej moci s celoslovenskou pôsobnosťou, a tým je ministerstvo zdravotníctva. Verím, že aj na základe tejto sily podpisov budú hľadať riešenia, ako pomôcť nielen mestu Púchov, ale aj iným mestám,“ zdôraznila Heneková.



Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová pre TASR potvrdila prijatie petície, k jej obsahu sa rezort zdravotníctva vyjadrí po jej preštudovaní.