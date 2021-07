Petíciu za zvýšenie bezpečnosti na ceste I/65 podpísalo 1220 ľudí

Kremnica 2. júla (TASR) – Petíciu za zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica podpísalo 1220 ľudí. TASR o tom za mesto Kremnica informovala Veronika Chrienová s tým, že petíciu samospráva vo štvrtok (1. 7.) postúpila na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



„Tešíme sa z každého podpisu a sme radi, že táto téma má u obyvateľov mesta podporu,“ povedal primátor a zástupca petičného výboru Alexander Ferenčík. Ako pre TASR uviedol pri vyhlásení petície, v Kremnici za posledné roky odhadujú nárast tranzitnej dopravy naprieč mestom na úrovni minimálne 30 percent. Samospráva preto žiada vybudovanie ostrovčekov, zúženie cesty do jedného jazdného pruhu či osadenie semaforov, ktoré by zvýšili bezpečnosť chodcov a upokojili dopravu.



Slovenská správa ciest (SSC) v reakcii na petíciu pre TASR potvrdila, že sa zaoberá bezpečnosťou dopravy na ceste I/65 v meste Kremnica a pripravuje riešenie na zlepšenie situácie. K pracovnému rokovaniu prisľúbila prizvať aj vedenie mesta Kremnica s tým, že chce zohľadniť požiadavky samosprávy. Vybudovanie prvkov, ktoré zvýšia bezpečnosť a upokoja dopravu v prieťahu Kremnicou, plánuje SSC realizovať v roku 2022.



„Uvítali by sme čo možno najskoršiu realizáciu stavby, no zároveň rozumieme, že musia byť splnené zákonné predpoklady,“ poznamenal Ferenčík.