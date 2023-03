Petrivaldského vila bude zatiaľ pre verejnosť prístupná len obmedzene

Hnúšťa 27. marca (TASR) – Petrivaldského vila v Hnúšti bude dočasne pre verejnosť otvorená len v obmedzenej podobe. Národnú kultúrnu pamiatku po rekonštrukcii slávnostne otvorili v piatok (24. 3.).



Ako informovala samospráva na svojej webovej stránke, Petrivaldského vilu chce verejnosti sprístupniť v najbližších týždňoch každý štvrtok od 15.00 do 17.00 h. "Uvažujeme nad tým, či to takto budeme robiť, personálne to nevieme celkom pokryť," skonštatoval pre TASR primátor Hnúšte Martin Pliešovský. Ako dodal, je možné, že priestory vily verejnosti sprístupnia len po predchádzajúcej dohode, a to napríklad pre školy či väčšie skupiny.



Petrivaldského vila prešla v uplynulých rokoch komplexnou rekonštrukciou zameranou na exteriér a vzhľad objektu. Samospráva na ňu získala dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva kultúry SR a Miestnej akčnej skupiny Malohont v celkovej výške približne 205.000 eur. Súbežne s prácami sa v objekte uskutočnil aj architektonický a pamiatkový výskum.



V interiéri je v súčasnosti inštalovaná výstava komiksov Stretnutie po rokoch Daxner a Francisci, ktorá už bola prezentovaná v Revúcej i Tisovci. Verejnosť tu môže vidieť aj projektovú štúdiu, prezentujúcu budúci účel využitia a sprístupnenia objektu. Samospráva chce vo vile zriadiť múzeum knihy s interaktívnou expozíciou, presťahovať by sa sem malo aj turistické informačné centrum. "Pracujeme na tom, aby sme získali financie a aby tento objekt bol plne funkčný," dodal Pliešovský.



Petrivaldského vila bola postavená v secesnom štýle pre miestneho podnikateľa staviteľmi z Rožňavy. V jej pristavanej časti bolo v minulosti umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do fliaš. Po smrti posledného majiteľa Pankráca Petrivaldského v roku 1976 sa objekt dostal do majetku štátu. V roku 1996 vilu do vlastníctva získalo mesto Hnúšťa, od roku 1998 je národnou kultúrnou pamiatkou.