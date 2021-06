Petržalčania môžu opäť požiadať o príspevok na dieťa v súkromnej MŠ

Bratislava 30. júna (TASR) – Petržalčania, ktorí v budúcom školskom roku 2021/2022 umiestnia svoje dieťa do súkromnej materskej školy (MŠ), môžu opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok. Ním sa mestská časť snaží pomôcť tým zákonným zástupcom, ktorých dieťa sa pre nedostatok kapacít nedostalo do štátnej škôlky. Žiadosti je možné podávať do 15. augusta.



"O príspevok na súkromné materské školy je neustály záujem. Počas školského roka 2020/2021 sa riešilo 28 žiadostí, v súčasnosti sa príspevok poskytuje 23 deťom," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že niektoré deti boli počas školského roka dodatočne prijaté do štátnych škôlok.



Poskytovanie príspevku má podľa hovorkyne stále svoje opodstatnenie. Napriek rozširovaniu kapacít v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti totiž počet detí v predškolskom veku neustále prevyšuje počet voľných miest. "V tomto roku predpokladáme zvýšený záujem o príspevok z dôvodu zmien v školskom zákone - povinné predprimárne vzdelávanie, a aj z dôvodu adresnejšej propagácie výzvy na predkladanie žiadostí," poznamenala Halašková.



Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí tento týždeň schválilo výzvu na podávanie žiadostí a tiež poskytnutie príspevku pre maximálne 40 detí. Na budúci školský rok plánuje mestská časť vyčleniť 39.600 eur, pre jedno dieťa vychádza finančná pomoc na 90 eur mesačne. Na získanie príspevku je potrebné vyplniť žiadosť, dostupná je na webovej stránke mestskej časti. Spolu s prílohami je potrebné doručiť ju poštou na adresu miestneho úradu, prípadne osobne na oddelenie sociálnych vecí, najneskôr do 15. augusta (vrátane).