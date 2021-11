Petržalčania nechcú garážový dom v okolí Jungmannovej a Vavilovovej

Bratislava 9. novembra (TASR) – Obyvatelia Vlasteneckého námestia, Jungmannovej a Vavilovovej ulice v bratislavskej Petržalke, ktorí sa zapojili od prvého on-line hlasovania v réžii mestskej časti, odmietli výstavbu plánovaného komerčného garážového domu v tejto oblasti. Na rade by mal byť magistrát a investor, samospráva ubezpečuje, že sa bude snažiť presadzovať záujmy väčšiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ako sme avizovali vopred, mestská časť sa bude riadiť týmto výsledkom a v ďalších rokovaniach s investorom či magistrátom budeme presadzovať väčšinové rozhodnutie našich obyvateľov," povedal starosta Petržalky Ján Hrčka. Pripomenul však, že ich možnosti sú limitované platnou legislatívou.



Pre on-line hlasovanie sa mestská časť rozhodla v súvislosti s rokmi ťahajúcim sa sporom medzi investorom, hlavným mestom a časťou obyvateľov Petržalky, ktorí spísali aj petíciu. Garážový dom na jednom z existujúcich parkovísk je naplánovaný už sedem rokov. Pozemky, na ktorých má vyrásť, síce patria mestu, ale ešte jedno bývalé vedenie schválilo súkromnému investorovi vecné bremeno.



Do hlasovania sa zapojila necelá tretina obyvateľov, ktorí sa na ňom mohli zúčastniť. Najviac hlasujúcich sa vyjadrilo záporne k zámeru výstavby garážového domu v lokalite. Na ďalších miestach v tesnom závese skončili dve alternatívy, ktoré by znamenali presun pôvodného zámeru z Vavilovovej ulice na Jungmannovu. Obe počítali so zachovaním aktuálneho počtu parkovacích miest. Najmenej hlasov získal pôvodný zámer, ktorý počítal s redukciou verejných parkovacích miest.



Rozhodujúcim faktorom majú byť najmä ďalšie kroky magistrátu a investora, ktoré následne, výhradne technicky z pohľadu platnej legislatívy, bude schvaľovať petržalský stavebný úrad. Starosta preto už pred spustením hlasovania upozorňoval na možný súdny spor, ktorý nesúhlas obyvateľov a následný postup môže zo strany investora vyvolať.



Mestská časť má zároveň do budúcna v pláne aj ďalšie on-line hlasovania týkajúcich sa ďalších sporov či otázok o veciach verejných. Účasť v prvom takomto hlasovaní považuje jej vedenie za úspech.