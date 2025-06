Petržalčania si budú voliť nového starostu 6. septembra

Bratislava 9. júna (TASR) - Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Petržalka si budú nového starostu voliť 6. septembra v rámci doplňujúcich komunálnych volieb, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Okrem Petržalky sa budú doplňujúce voľby konať v ďalších 43 obciach. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu.



Do zvolenia nového starostu vedie Petržalku prvá vicestarostka Iveta Jančoková. Kandidáti musia doručiť kandidátne listiny najneskôr do 8. júla. Petržalka je bez oficiálneho starostu od 1. júna po tom, ako sa bývalý šéf miestnej samosprávy Ján Hrčka vzdal mandátu. Išlo o vyvodenie politickej zodpovednosti za miliónový podvod, ktorý odhalili na miestnom úrade. Hrčka šéfoval miestnej samospráve od roku 2018.



Doplňujúce voľby boli pôvodne vyhlásené v 32 samosprávach. Neskôr k nim pribudlo ďalších 12, vrátane Petržalky. Starostu si majú v septembri voliť aj v obciach Očová, Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice, Vyšná Myšľa, Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslancov majú voliť v obciach Belá a Brezovec.



Prvú septembrovú sobotu čakajú voľby poslanca alebo poslancov aj občanov v mestách Ilava a Dobšiná a v obciach Dolné Saliby, Rybky, Trenčianske Jastrabie, Dulov, Marcelová, Podhorany, Veľké Borové, Abramová, Ležiachov, Mošovce, Krasňany, Nemce, Ábelová, Budikovany, Martinová, Nemcovce, Smilno, Geraltov, Ruskov, Kečovo, Malá Mača, Chvojnica, Mojtín, Dubovec, Ratkovská Lehota, Žipov a Starina.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.