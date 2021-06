Petržalka aj tento rok skvalitní služby na Veľkom Draždiaku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka aj tento rok skvalitní občiansku vybavenosť areálu Veľkého Draždiaka. Pribudnúť majú koše na triedený odpad, cyklostojany vrátane servisného cyklostojana i kabínky na prezliekanie v okolí severného a východného brehu. O bezpečnosť návštevníkov bude opäť dohliadať vodná záchranná služba. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.konštatuje Daniela Vašková Kasáková z oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Väčšinu vyprodukovaného odpadu totiž tvoria jednorazové plasty, plechovky a zmesový komunálny odpad. Odpadkové koše budú najmä v plážovej časti jazera. Zhotovené budú z odolného materiálu na ochranu proti poškodeniu vandalmi.Ku kvalitnejším službám pri jazere majú prispieť aj dva nové cyklostojany zabetónované do zeme, ktoré doplnia tie existujúce. Novinkou bude servisný cyklostojan s náradím a pumpou. Cyklistom umožní dofúkať pneumatiky či opraviť defekt, ale aj iné technické poruchy, napríklad uvoľnený pedál, nosič alebo detskú sedačku. Nachádzať sa bude pri vstupe na Veľký Draždiak zo strany hrádze pri Chorvátskom ramene.V najfrekventovanejších lokalitách pribudnú tiež tri mobilné prezliekarne. Jedna z nich bude stáť pri bufete vedľa toaliet patriacich reštaurácii, druhá v areáli plážového ihriska a tretia pri stožiari. Mestská časť sa tým snaží vyhovieť potrebám návštevníkov, ktorí nedostatok súkromia vyhodnotili za jeden z najväčších nedostatkov lokality.Počas tohtoročnej letnej sezóny bude prvú pomoc poskytovať vodná záchranná služba. Dohliadať na návštevníkov bude od 27. júna do 31. augusta, a to vrátane víkendov a sviatkov, v čase od 10.00 do 19.00 h. Jej stanovisko bude opäť na brehu pri stožiari, k dispozícii bude mať tiež čln a defibrilátor.V minulom roku zasahovala vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku 132-krát. Väčšinu prípadov tvorili ľahšie rezné poranenia zapríčinené prevažne ulitníkmi a ostrými kameňmi. Zachránila aj troch topiacich. Niekoľkokrát zasahovala aj v prípade kúpania psov, umývania bicyklov v jazere, strate detí, odstraňovaní uhynutých rýb, či občanov pod vplyvom alkoholu.