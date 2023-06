Bratislava 19. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka aktualizuje komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) do roku 2028. Ide o strategický dokument o tom, aké nové sociálne služby treba vytvoriť, prípadne ktoré existujúce treba skvalitniť. Svoj názor môže verejnosť vyjadriť do 30. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Zároveň vďaka nemu získame prehľad o ľudských, materiálnych a finančných zdrojoch, ktoré budeme potrebovať na vybudovanie funkčného sociálneho portfólia," skonštatoval Ján Korec, poverený vedením miestneho oddelenia sociálnych vecí.



Primárnym zámerom plánu s názvom Komunity Petržalky 2028 má byť pretvorenie ponuky sociálnych služieb tak, aby zodpovedala potrebám dotknutých skupín komunít. Týka sa to seniorov, detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí bez domova. Zisťovať ich bude prostredníctvom viacerých dotazníkov, a to v závislosti od cielenej komunity. Okrem verejnosti budú môcť svoj názor vyjadriť aj klienti opatrovateľskej služby či klienti v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj miestne organizácie poskytujúce sociálnu pomoc.



Verejnosť sa môže ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb vyjadriť v on-line dotazníku. Zverejnený je na webe mestskej časti. Jeho tlačenú verziu nájdu Petržalčania v podateľni miestneho úradu na Kutlíkovej ulici, v kultúrnych zariadeniach Petržalky (CC Centrum, DK Zrkadlový háj, DK Lúky), na petržalskej plavárni i vo všetkých pobočkách petržalskej knižnice. K dispozícii bude aj na blížiacom sa festivale Dni Petržalky.