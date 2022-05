Petržalka avizuje, že dokáže do škôlok prijať všetky deti

Bratislava 11. mája (TASR) - Počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť - Petržalka avizuje, že po viac ako desaťročí dokáže prijať do svojich materských škôl všetky deti. Zároveň spúšťa aj zápis do dvoch nových škôlok, ktoré plánuje otvoriť. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie z petržalského miestneho úradu Jozef Rybár.



Minulý týždeň dostalo 25 škôlok, ktoré spadajú pod petržalskú samosprávu, celkovo 2367 žiadostí o zápis. Týkali sa však iba 1344 detí, keďže rodičia ich majú možnosť posielať na viaceré materské školy súčasne. Zo žiadostí 90 nespĺňa zákonnú požiadavku minimálneho veku, čiže tieto deti sa narodili v roku 2020 a majú iba dva roky.



Petržalka deklaruje, že bude mať pre 1254 oprávnených žiadostí o zápis dieťaťa, aj vďaka ďalším novým triedam, dostatok voľných miest. "Stav, keď bolo v petržalských materských školách dostupných viac miest, než o ne bol reálny záujem, naposledy poznali vedenia mestskej časti pred rokom 2008," uviedol petržalský starosta Ján Hrčka.



Predškoláci nástupom do prvého ročníka základných škôl uvoľnia v Petržalke takmer 1000 miest a ďalších potrebných zhruba 250 vybuduje samospráva prostredníctvom siedmich až desiatich nových tried, či už v existujúcich, alebo v dvoch nových zariadeniach.



Mestská časť podľa starostu momentálne nemusí riešiť žiadne dilemy o prijatí petržalských, bratislavských, slovenských, ukrajinských či akýchkoľvek iných detí. Priznáva však, že niektorí rodičia budú musieť urobiť kompromis, keďže nie vždy sú voľné kapacity práve v tej materskej škole, kde by si priali. "Na jeseň však otvárame ďalšie nové triedy v 25 existujúcich škôlkach. A dokonca aj úplne novú škôlku v Slnečniciach a staronovú na Fedinovej ulici," podotkol.



Prvú etapu škôlky na Fedinovej by mala otvoriť so začiatkom nového školského roka 2022/2023 v septembri, najneskôr v októbri. Materskú školu Fialová 12 otvoria najneskôr do konca roka 2022. Zápis do oboch nových materských škôl mestská časť otvorí od pondelka (16. 5.) do štvrtka (19. 5.).



Konečné rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy v Petržalke plánuje mestská časť s jej zariadeniami posielať skôr, a to už do 15. júna. O prijatí či neprijatí rozhodnú riaditelia materských škôl.