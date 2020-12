Petržalka bude budú rok hospodáriť s viac ako 51,4 mil. eur

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 51,4 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (M), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2021. Podľa miestneho úradu sa dá hovoriť o rozvojom rozpočte.



"Prvýkrát sme prekročili hranicu 50 miliónov eur. Rozpočet, aj keď sú ťažšie časy, možno definovať v zásade ako celkom rozvojový. Vidieť to najmä v kapitálových výdavkoch, kde je viac ako šesť miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom a aká bola skutočnosť, tak je to raz toľko," skonštatoval zástupca prednostky miestneho úradu Miroslav Štefánik.



Starosta Petržalky Ján Hrčka na margo rozpočtu poznamenal, že sa bude snažiť, aby sa v roku 2021 zrealizovalo čo najviac projektov, ktoré sa nepodarili z rôznych dôvodov v predchádzajúcom období. "Kým prvý rok som sa sústredil na VPS a druhý na parkovaciu politiku, ďalší sa bude sústrediť na to, aby sa podarilo zrealizovať čo najviac projektov," prisľúbil Hrčka. Netvrdí, že sa podaria všetky, pretože sú dôvody, ktoré ovplyvniť nedokáže, napríklad riešenie majetkových pomerov či vyrovnanie pozemkov.



V rámci investičného plánu na budúci rok sa počíta napríklad s rekonštrukciami na základných a materských školách, rekonštrukciami a vybavením odborných učební, výstavbou cyklotrás, obnovou komunikácií, revitalizáciou detských ihrísk. Financie by mali ísť tiež na projektové dokumentácie či územné plány zón. Zvyšovať by sa mala aj kapacita škôlok, do konca roka by sa mala rozšíriť o 12 tried. Väčšina by sa mala stihnúť do septembra 2021.



V rozpočte sú alokované financie vo výške okolo 200.000 eur v súvislosti s novým koronavírusom. "Nevieme, ako sa bude budúci rok vyvíjať, aká bude pandemická situácia, či budú zasa celoplošné testovania a podobne," povedal Hrčka. Peniaze sú vyčlenené pre prípad potreby, aby nemusela mestská časť riešiť situáciu rozpočtovými úpravami. Ak bude situácia v pohode, predmetná suma sa vráti naspäť do rozpočtu a predpokladá sa, že by väčšina z nej išla na kultúru a šport, ktoré nevedia fungovať v normálnom režime.