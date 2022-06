Petržalka bude mať aj naďalej 35 poslancov

Bratislava 28. júna (TASR) - V zastupiteľstve bratislavskej Petržalky bude aj v nasledujúcom volebnom období (2022 – 2026) sedieť 35 poslancov, teda rovnaký počet ako v súčasnom volebnom období. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Nezmenený zostáva aj počet volebných obvodov, a to šesť.



"Zákon o hlavnom meste stanovuje, že miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov nad 100.000 malo 25 až 35 poslancov," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Na určenie počtu poslancov je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby. K 1. januáru 2022 bolo podľa údajov referátu matriky a ohlasovne prihlásených k trvalému pobytu 117.004 osôb.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín pred dňom konania sa volieb.