Petržalka bude od januára poskytovať príspevok pri narodení dieťaťa

Bratislava 9. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka sa od budúceho roka pridá k ostatným mestským častiam, ktoré poskytujú príspevok pri narodení dieťaťa. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Výška nenávratného finančného príspevku bude 100 eur. Mestská časť ním reaguje aj na podnety od obyvateľov, jeho zavedenie zvažovala už dlhšie.



"Príspevok vo výške 100 eur sa môže niekomu zdať ako symbolická suma, no pre mnohé rodiny, napríklad zo slabších sociálnych pomerov môže predstavovať veľkú pomoc. Sme toho názoru, že akékoľvek financie navyše sú pre rodiny užitočné," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Suma bola pri počte narodených detí s trvalým pobytom v Petržalke, čo je 1200 až 1300 ročne, vyhodnotená ako adekvátna, aj s prihliadnutím na rozpočet mestskej časti. Inšpiráciou pre jej navrhnutie boli ostatné mestské časti, ktoré takúto pomoc poskytujú dlhšie. Do budúcnosti nie je vylúčené ani zvýšenie príspevku. "Podľa údajov z matriky je možné predpokladať, že trend poklesu počtu narodených detí v Petržalke bude pokračovať v priemere o tri percentá ročne," poznamenala Halašková.



Príspevok bude mestská časť poskytovať od 1. januára 2022, potrebné však bude splniť viaceré podmienky. Matka musí mať v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v Petržalke najmenej tri mesiace, žiadosť musí byť podaná najneskôr do dovŕšenia jedného roka veku dieťaťa a dieťa nemôže byť po pôrode zverené do náhradnej starostlivosti. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, príspevok bude poskytnuté pre každé dieťa. Príspevok môže byť poskytnutý zároveň len v prípade, ak oprávnená osoba nemá záväzky či dlho voči mestskej časti, prípadne má na ich splatenie dohodnutý splátkový kalendár.



Napriek tomu, že mestská časť rodiny s novonarodenými deťmi doteraz finančne nepodporovala, pravidelne organizovala tzv. uvítanie detí do života určené pre deti mladšie ako jeden rok.