Petržalka bude v prvom kvartáli čerpať úver takmer 8 miliónov eur
Mestská časť pripravuje aj čerpanie ďalšej časti úveru, vicestarosta predpokladá, že by to mohlo byť aktuálne na aprílovom zastupiteľstve.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Bratislavská Petržalka bude v prvom kvartáli tohto roka čerpať úver vo výške takmer osem miliónov eur. Mestská časť ním bude financovať viaceré investičné projekty a aktivity. Návrh na čerpanie časti úveru schválilo tento týždeň miestne zastupiteľstvo. Ide o časť z úveru do výšky 20 miliónov eur, ktorý ešte vlani schválil poslanecký zbor.
Investície, ktoré mestská časť zaradila do prvého balíka, vyberala podľa ich pripravenosti. „Čiže tie, ktoré sú v takej fáze, že ich už môžeme realizovať, obstarávať, venovať sa im naplno. Tie išli do prvého balíka. Patria tam hlavne energetické opatrenia našich škôlok, základnej školy plus obnova plavárne a športovej haly Draždiak,“ uviedol pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman.
Ide o zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Gessayova, rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Pankúchova či zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bohrova, MŠ Pifflova a MŠ Lietavská. Rovnako tak obnovy plavárne ZŠ Turnianska a ZŠ Budatínska. Medzi investičnými projektami je aj prvá etapa cyklotrasy na Chorvátskom ramene, vybudovanie mlatového chodníka na severnej pláži Veľkého Draždiaka, vybudovanie parkoviska na Osuského ulici či výmena strechy na obchodnom centre (OC) Braník. Financie majú ísť tiež na splátku kúpy pozemkov v areáli Veľký Draždiak i kúpy areálu Športovej haly Draždiak.
V prípade OC Braník, dlhé roky chátrajúceho objektu, ktorý mestská časť vlani prevzala do správy od hlavného mesta, sa v prvej fáze vyčleňuje viac ako 300.000 eur, prioritne na sanáciu strechy. Tá je podľa vicestarostu v katastrofálnom stave a pokiaľ s tým niečo mestská časť nespraví, môže celá budova naďalej degradovať. „Týmto by sme ten stav minimálne zakonzervovali a strecha ako nové aktívum poslúži buď jeho ďalšiemu využitiu alebo pokiaľ by sme sa aj rozhodli pre dlhodobý prenájom, tak by sme to zhodnotili v nájomnej zmluve. Každopádne, toto je úplný základ, ktorý musíme spraviť na to, aby sme vôbec mohli rozmýšľať o záchrane tejto budovy,“ podotkol Karman.
Kedy by mohlo byť známe, aké by mohla mať budova budúce využitie, sa podľa neho odhadnúť nedá. Podľa vicestarostu je napríklad závislé od toho, aké ponuky by prišli. Mestská časť je pritom otvorená aj externým partnerom. V priebehu času sa môžu ponúkať rôzne zámeny, pričom im mestská časť bude môcť ponúknuť aj takýto typ objektu, ak to bude vhodné a ufinancovateľné. „A v konečnom dôsledku môže z toho vzísť úplne samostatný zámer mestskej časti, ktorý však v tejto fáze ešte nemáme špecifikovaný,“ poznamenal Karman.
Mestská časť pripravuje aj čerpanie ďalšej časti úveru, vicestarosta predpokladá, že by to mohlo byť aktuálne na aprílovom zastupiteľstve. Aj táto fáza bude opäť podľa pripravenosti ďalších projektov.
