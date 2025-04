Petržalka bude v tomto roku hospodáriť so sumou vyše 86 mil. eur

Bratislava 8. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 86 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, ktorí schválili rozpočet mestskej časti na rok 2025. Mestská časť tak zároveň vystupuje z rozpočtového provizória. V ňom bola po tom, ako starosta Petržalky Ján Hrčka nepodpísal uznesenie k rozpočtu schválené ešte vlani v decembri.



„Predložili sme plus-mínus ten istý rozpočet predložený v decembri, ktorý poslanci výrazným spôsobom zmenili, preto nebol podpísaný. Väčšina položiek bola len aktualizovaná,“ uviedol pre TASR Hrčka s tým, že najzásadnejšia zmena sa týka poslaneckých priorít, kde sa financie znížili z 1,4 milióna na 700.000 eur.



Tradične najviac výdavkov poputuje do oblasti školstva, teda na základné a materské školy. Ďalšie financie sú alokované na všetky kompetenčné oblasti mestskej časti, teda na kultúru, šport či dopravu, rovnako tak na údržbu, kosenie, upratovanie, čistenie, orezávanie či opravy.



Jedným zo sporných bodov materiálu napriek rokovaniam vedenia mestskej časti s poslancami bolo pre niektorých poslancov splnomocnenie, respektíve poverenie starostu pre vykonávanie niektorých rozpočtových opatrení, teda umožniť flexibilné úpravy počas roka. Ide napríklad o presúvanie rozpočtových výdavkov medzi programami či podprogramami, podnikateľskej činnosti, rezervného fondu či prípadných zmien poslaneckých priorít.



Podľa niektorých poslancov sa týmto návrhom okliešťujú ich kontrolné kompetencie. S takýmto tvrdením starosta nesúhlasí s tým, že o zásadných zmenách sa s poslancami viedli niekoľkotýždňové rokovania. „Návrh vedeli a vylaďovali ho a ráno prídu na zastupiteľstvo so zásadnou zmenou,“ pripomenul Hrčka. Poslanec Milan Vetrák poznamenal, že rozumie, ak chcú byť poslanci prísnejší, najmä v prípade, keď nie sú dobré vzťahy medzi starostom a poslancami, ale nemali by „rozbíjať“ dohodnuté veci na poslednú chvíľu a zároveň ísť proti rokovaciemu poriadku. Poslanci si následne vyžiadali prestávku, počas ktorej sa s vedením miestneho úradu zhodli na kompromise.



Predseda poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavol Škápik sa v rámci rozpravy nechal tiež počuť, že mestská časť síce podľa neho šetrí, ale tým, že neinvestuje. Chýba mu tiež vízia rozvoja. Je presvedčený, že cieľom by mal byť nie výrazný prebytok, ale účelovo použiť financie na rozvoj. Tvrdenia o neinvestovaní starosta odmieta. Argumentuje tým, že mestská časť vie hospodáriť rozumne a do projektov investuje až po tom, keď vie, akú sumu má k dispozícii.



Rozpočet na rok 2025 schválila medzitým aj mestská časť Karlova Ves. Aj v tomto prípade starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uznesenie schválené vlani v decembri nepodpísala. Podľa nej bolo v rozpore so zákonom, poslanecký klub Team Bratislava svoj návrh, ktorý predstavil až na zastupiteľstve, obhajoval a problém v ňom nevidel.