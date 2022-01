Petržalka rodičom vyplatí 100-eurový príspevok pre novorodencov

Bratislava 4. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka sa pridala k iným mestským častiam hlavného mesta a od nového roka bude taktiež vyplácať príspevok pri narodení dieťaťa. Rodinám nových Petržalčanov, ktorí prišli na svet od 1. januára 2022, poskytne samospráva 100 eur.



"Ročne sa v Petržalke narodí asi 1200 detí a na sume 100 eur sme sa zhodli aj v porovnaní s inými mestskými časťami, ktoré tento príspevok poskytujú," vysvetlila miestna poslankyňa Ľudmila Farkašovská, ktorá spolu s kolegyňou Ivetou Plšekovou predložila návrh na vyplácanie príspevku. Petržalské zastupiteľstvo ho schválilo v novembri 2021.



Vyplnenú žiadosť o príspevok je potrebné doručiť do podateľne miestneho úradu mestskej časti najskôr po uplynutí 28 dní od narodenia a najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa.



Samospráva spresnila, že jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže mestská časť rodine poskytnúť pod podmienkou, že novorodenec má v čase podania žiadosti o príspevok trvalý pobyt v Petržalke. Trvalý pobyt v mestskej časti musí mať aj matka, a to najmenej tri mesiace k dňu narodenia dieťaťa. Dieťa zároveň nemôže byť po pôrode zverené do náhradnej starostlivosti. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, jednorazový finančný príspevok sa poskytne osobitne pre každé dieťa.