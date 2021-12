Petržalka by mala v januári otvoriť v poradí svoju 25. škôlku

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka by mala v januári budúceho roka, teda po skončení sa vianočných prázdnin, otvoriť v poradí 25. materskú školu (MŠ) vo svojej pôsobnosti. Vznikla rekonštrukciou nevyužitých priestorov v Základnej škole (ZŠ) na Turnianskej ulici. Niekoľkomesačný sklz starostu Petržalky Jána Hrčku mrzí, rodičom detí, ktoré budú škôlku navštevovať, poďakoval za trpezlivosť.



"Štvormesačný časový sklz ma s ohľadom na rodičov, ktorí počítali s otvorením materskej školy v septembri, mrzí. No verím, že vďaka ich pochopeniu a trpezlivosti budú môcť umiestniť svoje deti do krajších priestorov," uviedol pre TASR Hrčka.



Rekonštrukciou nevyužitých priestorov na prvom a druhom nadzemnom podlaží vznikla škôlka so štyrmi triedami. Navštevovať ich bude 84 detí. Kapacity škôlky sú už plne obsadené. Mestská časť zároveň ubezpečuje, že sa jej podarilo zabezpečiť dostatočný počet pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.



Materská škola na Turnianskej ulici mala byť pôvodne otvorená už začiatkom septembra tohto roka. Pre chýbajúci materiál zo strany dodávateľa sa však termín spustenia jej prevádzky posunul. Spomínala sa polovica októbra.



"Keďže stravovanie detí bude zabezpečené v jedálni základnej školy, materská škola bude otvorená až po skončení sa vianočných prázdnin, teda 10. januára 2022," doplnila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.