Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavská Petržalka by sa mala dočkať novej multifunkčnej športovej haly. Projekt za 2,5 milióna eur by mal vyrásť v areáli základnej školy na Pankúchovej ulici. O jej finálnom umiestnení spomedzi dvoch alternatív rozhodne starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý na to dostal od poslancov splnomocnenie. Hrubá stavba by mala vyrásť do konca roka.



"Reálne vychádza, že by sme to mali stihnúť do konca roka, je tam drobná rezerva, ak nenastanú vážne komplikácie. Do konca roka sa musí vyčerpať dotácia, hala dovtedy postavená nemusí byť. V roku 2024 však už bude postavená," uviedol pre TASR Hrčka.



Finálne umiestnenie haly zatiaľ ešte nie je známe. Z poverenia poslancov o tom má na základe vlastného uváženia rozhodnúť starosta. A to aj vzhľadom na protikladné výhrady časti miestnych obyvateľov s petíciou a futbalového klubu s dočasným obmedzením jeho činnosti. Zohľadnené tiež musia byť podmienky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré mestskej časti na projekt ešte vlani v decembri poslalo dotáciu 1,2 milióna eur.



Starosta viackrát verejne avizoval, že z dlhodobého hľadiska by bolo pre Petržalku lepším krokom staviť na variant B, teda postaviť halu na zelenej ploche súčasného futbalového ihriska. "Vyžiada si viacero nútených investícií aj komplikácií, no vo finále nám postavenie haly v tejto lokalite prinesie oveľa viac výhod," poznamenal Hrčka. Jednou z nich by bola aj lepšia možnosť parkovania.



"V najbližších dňoch vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa, od ktorého sa bude odvíjať harmonogram prác. Ich odhadovaný začiatok je v polovici leta," poznamenal Hrčka.



Multifunkčná športová hala by mala slúžiť širokej verejnosti, ale tiež viacerým profesionálnym klubom. Zázemie poskytne pre hádzanú, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis. Má byť tiež miestom pre spoločenské a kultúrne podujatia pod krytou strechou.



Celkové náklady na výstavbu by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur, necelú polovicu by mala pokryť účelová dotácia od MIRRI. Zvyšné finančné prostriedky plánuje mestská časť zabezpečiť zo svojho rozpočtu, pričom 500.000 eur by malo ísť z rezervného fondu a 800.000 eur cez úver.



Poslanci okrem financovania schválili aj návrh na založenie novej firmy Petržalská výstavba, primárne na účel výstavby športovej haly. "Veľa činností budú vedieť zabezpečiť priamo naši interní zamestnanci s vlastnou technikou. Je preto nezmysel objednávať si niektoré služby externe u dodávateľov za výrazne vyššie ceny," dodal Hrčka.