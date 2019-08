Petržalka chce od novembra postupne zaviesť pilotný parkovací systém

Samospráva ho plánuje začať zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Bratislavská Petržalka chce od novembra zavádzať pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Samospráva ho plánuje začať zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti. Takto zregulovaná by mohla byť do polovice budúceho roka. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede starosta Petržalky Ján Hrčka a primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Najväčšia bratislavská mestská časť tak využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. "Cieľom nebude ostré nastavenie pravidiel, ktoré má mesto, ale budeme postupne dávať regulované parkovacie miesta, kde budú Petržalčania vedieť zaparkovať bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni," podotkol Hrčka.











Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, v noci bude pre nich parkovanie spoplatnené, resp. budú musieť parkovať mimo týchto vyhradených parkovacích miest. Starosta v tejto súvislosti zopakoval, že tým, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v Petržalke, umožní mestská časť prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.



Podmienkou na spustenie pilotného projektu je schválenie miestneho všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Mestská časť ho zverejnila na svojej webovej stránke, verejnosť ho tak môže pripomienkovať. Návrh by mali následne schvaľovať v septembri petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.



Ak ho poslanecký zbor podporí, platiť začne od 1. novembra 2019. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách po novom už modrou farbou. V ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a miesta na parkovanie pri cestách. "Pochybenia" vodičov chce samospráva riešiť v prvom kroku dohovormi a upozorneniami, až pri opakovaných porušeniach pravidiel sankciami či odtiahnutím auta.



Plánované zavedenie pilotného parkovacieho systému v Petržalke vníma pozitívne aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. "Budeme môcť spoločne získať dostatok dát o pohybe áut, ich obrátkovosti a počte parkujúcich áut počas dňa a noci. Verím, že dáta a poučenia z chýb, ktoré získame spolu s Petržalkou, budeme môcť využiť pri kreovaní nového oddelenia na magistráte, ktoré bude mať na starosti zavedenie parkovacej politiky," skonštatoval Vallo s tým, že pilotné projekty pripravujú aj iné mestské časti, napríklad Nové Mesto či Ružinov.