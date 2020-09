Petržalka chce pre zámer novej školy rokovať s Ministerstvom vnútra

Bratislava 6. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka plánuje otvoriť rokovania s Ministerstvom vnútra SR v súvislosti so zámerom vybudovať materskú školu na Hrobákovej ulici. Časť budovy, v ktorej chce škôlku zriadiť, má mestská časť zverenú od hlavného mesta, druhá časť je v správe rezortu vnútra. Ministerstvo prejavený záujem o využitie budovy pre potrebu školstva a prinavrátenie jej účelu zo strany samosprávy eviduje.



"Polovicu budovy má mestská časť zverenú na účely vybudovania školských kapacít. Avšak na vytvorenie samostatnej škôlky by bolo vhodnejšie, keby sme mali k dispozícii celú budovu z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Na otázku, či je "v hre" aj prípadná prístavba budovy, ak by ministerstvo nesúhlasilo, odpovedala, že sa takýto variant zatiaľ nezvažoval.



Ministerstvo vnútra využívalo priestory ako sklad pre potreby útvarov Prezídia Policajného zboru, momentálne je budova nevyužívaná. "V súčasnosti rezort vnútra intenzívne pracuje na komplexnej analýze spravovaného nehnuteľného majetku štátu, súčasťou ktorej je i budova na Hrobákovej ulici," skonštatoval tlačový odbor ministerstva.



Keďže je budova postavená na parcele vo vlastníctve hlavného mesta, uvažuje rezort vyrovnať majetkovo-právne vzťahy a zosúladiť právny stav stavby a pozemku formou zámeny. "Rokovanie s magistrátom hlavného mesta o zamýšľanej zámene vyvolá MV SR v čo najkratšom čase," doplnil tlačový odbor ministerstva. Zároveň poznamenal, že MV SR nakladá s nehnuteľným majetkom, ktorý mu bol štátom zverený do správy podľa zákona o správe majetku štátu. Podľa citovaného právneho predpisu nie je možné realizovať prevod správy nehnuteľnosti mestskej časti.



Mestská časť zároveň ubezpečuje, že sa otázkou zvyšovania kapacít materských škôl vážne zaoberá. Ide napríklad aj o prestavbu školníckych bytov na triedy. V prípade škôlok na Iľjušinovej a Turnianskej ulici čaká mestská časť na dodanie projektovej dokumentácie, s prestavbou by chcela začať už tento rok. V prípade ďalších dvoch škôlok je prestavba plánovaná v budúcom roku. "Na Turnianskej sa v súčasnosti kolauduje zrealizovaná prestavba hospodárskeho pavilónu na triedu materskej školy a kolaudácia podobnej prestavby sa chystá aj na Lietavskej," doplnila Halašková s tým, že mestská časť sa bude zaoberať aj petíciou, ktorou obyvatelia žiadajú výstavbu škôlok v lokalite Slnečnice. Petíciu podpísalo takmer 1300 ľudí.