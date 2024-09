Petržalka chce riešiť chátrajúcu budovu Braník, požiadala o zverenie

Bratislava 22. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka by chcela začať riešiť dlhé roky zatvorenú a chátrajúcu budovu Braník. Mestská časť preto požiadala hlavné mesto o jej zverenie do správy. Objekt plánuje zasanovať a nájsť mu vhodné využitie. Pre TASR to uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka. S pôvodným zámerom magistrátu o predaji objektu samospráva nesúhlasila.



"Mestská časť požiadala hlavné mesto o zverenie Braníka do jej správy približne pred polrokom. Magistrát avizoval, že do konca roka by mohol byť zverovací proces ukončený bez väčších problémov," skonštatoval Hrčka. Návrh na zverenie má byť jedným z bodov najbližšieho rokovania bratislavského mestského zastupiteľstva.



Vnútorné priestory sú podľa neho napadnuté plesňou a premočené, zateká do nich. Obáva sa, že ak do objektu v najbližšom čase nikto neinvestuje, stane sa z neho nepoužiteľná ruina. Je presvedčený, že by to mala byť v prvom rade úloha vlastníka, teda hlavného mesta. Rozumie však, že samosprávy sú vo väčšine prípadov podfinancované a nemajú peniaze nazvyš, obzvlášť pri investične náročných projektoch. V takom prípade by však podľa starostu nemali investovať "milióny eur do luxusných statkov."



Podotkol zároveň, že všetky problémy súvisiace so zanedbaným stavom Braníka znášajú obyvatelia Petržalky. Mestská časť by preto do budovy chcela istým dielom investovať, v prvom rade ju však zabezpečiť a sanovať, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii. Nevyhnutná bude oprava strechy, kontrola statiky či vypratanie a uzatvorenie priestorov. Keďže však nie je vlastníkom ani správcom budovy či pozemkov, z vlastnej iniciatívy tak urobiť nemôže. "Vystupovali sme a naďalej vystupujeme skôr v úlohe toho, kto na tento stav hlavné mesto dlhodobo upozorňuje. Buď na základe podnetov obyvateľov, alebo obhliadok v teréne," podotkol Hrčka s tým, že sa aj preto rozhodli požiadať o zverenie.



Priznal, že dostať budovu do lepšieho stavu nebude jednoduché ani lacné. Len samotná sanácia je podľa neho odhadovaná na približne 250.000 eur. Rádovo niekoľko miliónov eur bude potrebných na obnovu a sfunkčnenie objektu. Mestská časť má financie len na sanáciu a tvorbu projektovej dokumentácie. Tá by poslúžila na zapojenie sa do externých výziev a uchádzanie sa o eurofondy. Možnosťou by bol prípadne aj tretí subjekt ochotný investovať do opravy. Steny a stropy sú však podľa neho tak nasiaknuté vlhkosťou, že budú musieť minimálne rok schnúť, až potom bude možné realizovať nejakú investičnú činnosť. Ak sa mestskej časti podarí získať objekt do správy a následne aj externé zdroje, účel budovy bude následne závisieť od podmienok a obmedzení tej-ktorej projektovej výzvy.



"Súhlasím, že príchodom električky do tejto oblasti bude daný priestor pre potenciálnych investorov určite lukratívnejší," odpovedal Hrčka na otázku, či aktivita samosprávy súvisí aj s tým, že neďaleko sa buduje nová električková trať. Priama a rýchla dostupnosť verejnou dopravou môže podľa starostu výrazne zvýšiť bonitu objektu a pomôcť mu získať zmysluplný účel.



Celý objekt pozostáva z troch poschodí, Veľkého Braníka, Malého Braníka a priestorov pod terasou. Časť podterasových priestorov slúžila pred rokmi na predaj textilného tovaru, naďalej je v prevádzke pohostinstvo a predajňa zmrzliny či zákuskov. Vrchné priestory začali z dôvodu zatekania chátrať ako prvé, tie sú zatvorené dlhé roky. V budove sa nachádza bývalé kino, športová hala či spoločenské miestnosti, v minulosti tam bolo napríklad aj mäsiarstvo či veľkopredajňa potravín.