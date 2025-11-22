< sekcia Regióny
Petržalka chce spustiť pilotný projekt Dôstojná menštruácia na ZŠ
Projekt má zabezpečiť bezplatné menštruačné potreby pre všetky žiačky, ktoré si ich nemôžu dovoliť.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje spustiť pilotný projekt Dôstojná menštruácia na základných školách. Cieľom je odstrániť stres, stigmu i vymeškávanie vyučovania spôsobené tzv. menštruačnou chudobou. Projekt tento týždeň schválilo miestne zastupiteľstvo. Petržalka sa má stať prvou spomedzi bratislavských mestských častí, ktorá túto tému uchopila systémovo.
„Téma menštruácie by nemala byť tabu, najmä ak hovoríme o deťoch, ktoré sa s ňou práve učia žiť. Každé dievča by malo mať istotu, že v škole má všetko, čo potrebuje, rovnako ako má prístup k pitnej vode,” skonštatoval miestny poslanec Juraj Valocsay ako predkladateľ návrhu.
Projekt má zabezpečiť bezplatné menštruačné potreby pre všetky žiačky, ktoré si ich nemôžu dovoliť. Práve v škole sa častokrát stretnú dievčatá s prvou menštruáciou. Nie každé z nich si môže menštruačné potreby dovoliť. Projekt však nemá byť len o samotnej pomoci, ale aj o ľudskej dôstojnosti a má mať vplyv aj na pocit sebavedomia a rovnosti v školskom prostredí.
Projekt predstavia riaditeľom všetkých základných škôl v pôsobnosti mestskej časti. Každá škola, ktorá sa do projektu zapojí, bude mať skrinky s takýmito potrebami. Dopĺňané bude pravidelne počas celého roka. V roku 2026 bude projekt hradený z poslaneckej priority.
Pilotný projekt vníma vedenie mestskej časti ako príležitosť overiť si, či je takáto služba v školách reálne potrebná. „V kontexte Slovenska Petržalka dlhodobo nepatrí medzi samosprávy, kde by menštruačná chudoba predstavovala výrazný alebo masový problém. Napriek tomu sme nechceli tému podceniť - najmä preto, aby sme mali overené dáta, nie iba predpoklady,“ uviedla pre TASR prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Pilotný projekt má overiť, či sa táto potreba vyskytuje sporadicky, alebo má významné opodstatnenie v školskom prostredí. Po roku vyhodnotia, do akej miery sa pomôcky využívali, v akých situáciách, či riešili skutočný problém, alebo skôr dopĺňali bežný štandard, ktorý si rodiny alebo školy vedia zabezpečiť samy. Dáta budú porovnávať aj s ostatnými prioritami školstva.
„Ak projekt prinesie jasné a merateľné benefity, budeme zvažovať jeho pokračovanie. Ak sa ukáže, že potreba je minimálna, nemusí byť opodstatnené financovať ho vo veľkom rozsahu,“ podotkla Jančoková.
Obdobné opatrenia fungujú aj inde na Slovensku. Ako prvý ich podľa predkladateľa zaviedol na stredných školách Banskobystrický kraj, neskôr sa pridal aj Trnavský kraj.
