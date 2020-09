Petržalka chce z úveru financovať viaceré projektové dokumentácie

Bratislava 28. septembra (TASR) – Zvýšenie kapacít materských škôl, vybudovanie domova sociálnych služieb, výstavba cyklotrás, projekty bezbariérovosti či projekty tzv. zelených striech. Projektovú dokumentáciu aj pre tieto investičné zámery chce bratislavská Petržalka financovať z investičného úveru.



"Investičné činnosti boli vybraté na základe priorít mestskej časti po komunikácii s odbornými útvarmi a rovnako so zohľadnením poslaneckých priorít. Niektoré projekty boli navrhnuté zámerne ako vzorové/typové s cieľom 'prepoužitia' projektovej dokumentácie," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Podľa mestskej časti je približne 12 oblastí, v ktorých chce samospráva obstarávať projektové dokumentácie, vybratých bolo 14 rámcových oblastí. Okrem vybudovania materskej školy, zariadenia sociálnych služieb, cyklotrás či projektu športovej haly je to napríklad aj zateplenie budovy základnej školy s prístavbou, projekt bezbariérového prístupu do základných škôl, projekt nadstavby parkoviska alebo vybudovanie multifunkčného parkovacieho domu, či debarierizácia chodníkov.



Na poslednom rokovaní schválilo miestne zastupiteľstvo prednostné využitie úverových tranží na obstarávanie projektových dokumentácií pre tieto oblasti, cena je orientačná. Mestská časť podľa hovorkyne pracuje aktuálne na výbere projektantov, cieľom je spracovať prvé projekty do konca roka 2020, respektíve začiatkom roka 2021. "Momentálne je najdôležitejšou prioritou najmä rozšírenie kapacít materských škôl, zaradení sociálnych služieb, ako aj rekonštrukcia miestnych komunikácií," poznamenala Halašková.



Zobratie rámcového úveru tri milióny eur odsúhlasili miestni poslanci v júni. "Mestská časť má istotu, že keď bude potrebovať, vie (financie, pozn. TASR) čerpať, keby sa nejakým spôsobom znížil príjem mestskej časti. Je to istota, aby sa mohli bez problémov realizovať nevyhnutné, potrebné, dôležité kapitálové investície," skonštatoval vtedy na margo úveru pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka. Poznamenal, že úver pre mestskú časť je za výhodných podmienok, úročenie je 0,2 percenta, fixne na desať rokov.