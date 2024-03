Petržalka či Karlova Ves opäť pristavia veľkokapacitné kontajnery

Bratislava 3. marca (TASR) - Bratislavská Petržalka pristaví aj počas tohtoročnej jari veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. Počas marca a apríla ich pristaví v 84 lokalitách vrátane Slnečníc. Harmonogram je zverejnený na webe. Služba mestskej časti je bezplatná. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť chce odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním. "Zároveň znižuje motiváciu zbaviť sa odpadu nelegálne a je dôležitým prevenčným opatrením voči tvorbe čiernych skládok," konštatuje Miriam Kamhiyehová, vedúca oddelenia životného prostredia a územného rozvoja petržalského miestneho úradu.



Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa uskutoční od 4. marca do 3. apríla. Pristavované budú trikrát týždenne, vždy v pondelok, v stredu a v piatok a na stanovisku ostanú od 12.00 do 18.00 h. Zo zberom sa začne v lokalite Lúky, kam spadajú aj spomínané Slnečnice, pokračovať bude v časti Dvory, nakoniec prídu na rad Háje. Samospráva upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny posunuté.



Veľkokapacitné kontajnery pristaví počas marca napríklad aj Karlova Ves. Využiť ich môžu obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti, respektíve osoby, ktoré sa preukážu vzťahom k nehnuteľnosti (byt, dom, záhrada či garáž). Zbierať sa bude vždy v utorok a stredu od 8.00 do 13.00 h. V každom z termínov budú pristavené v dvoch lokalitách, a to v spodnej časti Karlovej Vsi i na Dlhých dieloch.



Do veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad je možné dať napríklad starý rozložený nábytok, dvere, garniže, sedačky, stoličky, umývadlo či WC misu, ale aj plasty či kovový odpad. Hádzať do nich nemožno biologicky rozložiteľný odpad či nebezpečné látky, batérie, žiarivky, olejové filtre či zaolejované handry. Nepatria do nich ani staré elektrospotrebiče či stavebný odpad alebo pneumatiky.



Karlovešťania si môžu zároveň objednať spoplatnenú službu OLO Taxi - mobilný zberný dvor, v rámci ktorej im odvezú objemný odpad určený do veľkokapacitných kontajnerov. Táto služba zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.