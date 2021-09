Petržalka ďalšie stanoviská k zámeru člnkovania zatiaľ neeviduje

Bratislava 16. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka nevylučuje, že by sa spustenie člnkovania na Chorvátskom ramene spustilo neskôr. Dôvodom môžu byť stále prebiehajúce rokovania a chýbajúce stanoviská od dotknutých štátnych inštitúcií a orgánov k zámeru. Pôvodný termín však zatiaľ zostáva v platnosti.



"Oddelenie životného prostredia neeviduje žiadne nové stanovisko od dotknutých orgánov," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Termín spustenia je zatiaľ podľa nej predbežne stále ponechaný na marec budúceho roka. "Avšak vzhľadom na stále prebiehajúce rokovania a čakanie na stanovisko nie je vylúčené, že sa člnkovanie posunie na neskôr," poznamenala Halašková.



Mestská časť v tejto súvislosti oslovila Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR – Správa CHKO Dunajské luhy v Bratislave a Slovenský rybársky zväz. Súhlas so zámerom vyjadril zatiaľ SVP, ktorý je správcom Chorvátskeho ramena. Podotkol zároveň, že v prípade realizácie projektu by bolo potrebné dodržať viaceré podmienky.



Cieľom zámeru možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody a dlhodobo udržateľný cestovný ruch. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Ide o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. V rámci zámeru sa počíta s tromi lodičkami.



Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.