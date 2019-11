Petržalka deklaruje, že zimnú údržbu rieši intenzívne

Bratislava 29. novembra (TASR) – Bratislavská mestská časť Petržalka deklaruje, že rieši zimnú údržbu intenzívne už niekoľko týždňov. Pri jej plánovaní sa snaží plne využiť kapacity Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (MPVPS) Petržalka. Samospráva tak reaguje na vyhlásenie miestneho petržalského poslanca Miroslava Draguna. Ten si tento týždeň na margo situácie v MPVPS zvolal tlačový brífing s otázkou, či je ohrozená zimná údržba v Petržalke.



"Plán zimnej údržby bol prezentovaný na riadnom zasadnutí komisie životného prostredia a verejného poriadku, ktorá zasadala 15. novembra. Pán poslanec Dragun, ktorý verejne vyjadril obavy v súvislosti s nadchádzajúcou sezónou zimnej údržby, sa na nej však nezúčastnil, možno preto mu niektoré informácie doteraz neboli známe," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Pri plánovaní zimnej údržby sa podľa jej slov oproti minulej zime nič podstatné nezmenilo. Naďalej je územie rozdelené do 18 lokalít, ktorých údržbu bude zabezpečovať 12 kusov techniky určenej na údržbu chodníkov a päť kusov techniky na cestné komunikácie 3. a 4. triedy. "Oproti minulému roku je tak nárast počtu techniky dvojnásobný," deklaruje hovorkyňa.



Pridelenie služieb bude podľa nej realizované operatívne dispečermi majúcimi službu počas zásahu. Vo vzťahu k riadeniu zimnej údržby došlo k zvýšeniu počtu dispečerov z dvoch na štyroch tak, aby bola zabezpečená zmennosť dispečerov a ich zastupiteľnosť. Riadenie pracovníkov v teréne počas zásahu bude realizované prostredníctvom navigácie, ktorá umožní dispečerom v reálnom čase sledovať polohu všetkých zasahujúcich vozidiel.



"Čo sa týka personálneho zabezpečenia plánovaných výkonov zimnej údržby, k 14. novembru vedenie MPVPS podpísalo 27 dohôd o zimnej pohotovosti so svojimi zamestnancami. Ich podpísaniu predchádzali tri stretnutia, o ich výsledkoch boli zamestnanci informovaní priamo, prostredníctvom svojich vedúcich zamestnancov, ako aj zamestnancov vystupujúcich v pozícii zástupcov odborov," povedala Halašková. Podpísané dohody o zimnej pohotovosti podľa nej umožňujú zamestnávateľovi disponovať potrebnými kapacitami nadčasovej práce, respektíve pohotovosti nad rámec objemov, ktoré môže jednostranne nariadiť. Ako tvrdí, až doposiaľ vedenie MPVPS nevnímalo, že by medzi zamestnancami a zamestnávateľom bol vedený spor. Podnik však priznáva, že vyjednávania majúce na zamestnancov vyššie pracovné nároky nie sú nikdy jednoduché.



"Medializáciu tohto problému treťou stranou vníma vedenie mestskej časti, ako aj vedenie MPVPS ako vyvíjanie tlaku pred zamýšľanou zmenou organizačnej štruktúry organizácie, ako aj ako reakciu na zmenu rozsahu úhrad za zimnú pohotovosť," podotkla Halašková. Po opakovaných rokovaniach vedenie mestskej časti a vedenie MPVPS verí, že zo strany zamestnancov MPVPS nedôjde k žiadnemu ohrozeniu plánovaného výkonu zimnej údržby.



Poslanec Dragun tento týždeň vyhlásil, že sa Petržalčania nemôžu stať rukojemníkmi sporu medzi zamestnancami a zamestnávateľom v MPVPS. Rozhodol sa preto iniciovať mimoriadne zasadnutie miestnej komisie životného prostredia a verejného poriadku. Upozorňuje, že odborári pri MPVPS nevedia, ako bude v Petržalke zabezpečená zimná údržba. Taktiež, že majú pocit, že nie je riadne dodržiavaný Zákonník práce.