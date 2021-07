Petržalka dočasne odpúšťa poplatok za sobáše mimo oficiálnych siení

Bratislava 6. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka dočasne odpúšťa snúbencom poplatok 166 eur v prípadoch, keď sa sobáše konajú mimo oficiálnych obradných siení. Podmienkou je, že aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v tejto mestskej časti. Platnosť rozhodnutia samosprávy potrvá do skončenia krízovej situácie spojenej s pandémiou nového koronavírusu. Ostatné poplatky zostávajú v platnosti.



"V neľahkej situácii, keď sa stále menia pravidlá a počty ľudí na sobášoch, sme Petržalčanom chceli vyjsť v ústrety a finančne zdostupniť bezpečnejší sobáš v exteriéri, kde navyše nemusia v horúcich dňoch používať rúška," uviedla pre TASR Ľudmila Farkašovská, miestna poslankyňa a predkladateľka návrhu z ostatného rokovania miestneho zastupiteľstva.



Poznamenala, že za roky, počas ktorých sobáši, jej nikdy nebol jasný zmysel tohto poplatku „za zvýšenú záťaž“ pri organizovaní sobáša. Jediný, kto je podľa nej takto zaťažený, je sobášiaci a matrikárka, ktorí sa na miesto sobáša musia dostaviť na vlastné náklady. Celý poplatok ide totiž do pokladnice mestskej časti. "Pre ktorú sú takto získané asi tri tisícky eur ročne pri 40-miliónovom rozpočte nepodstatnou položkou. Ale pre snúbencov je 166 eur už celkom zaujímavá suma, ktorú môžu ušetriť," zhodnotila Farkašovská.



Mestská časť iniciatívu víta. Rozhodnutie odôvodňuje nielen nedávnou vážnou pandemickou situáciou, počas ktorej museli mnohé páry svoje svadby zrušiť alebo presunúť na iný termín. Pripomína tiež, že okrem toho majú snúbenci na odpustenie poplatku nárok podľa zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.



"Svadby sú pre mnohých finančne náročné, preto veríme, že ušetrenie akejkoľvek, či už vyššej, alebo nižšej sumy bude pre snúbencov prínosom a ústretovým krokom. Teší nás, že uznesenie vstupuje do platnosti začiatkom júla vzhľadom na aktuálne zvýšený záujem o sobáše počas leta," povedala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť má dve oficiálne obradné siene, a to v CC Centre a budove Technopolu. Medzi obľúbené miesta na sobáše mimo nich patria Sad Janka Kráľa i viaceré reštaurácie pri petržalskom brehu Dunaja.