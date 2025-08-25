< sekcia Regióny
Petržalka finalizuje prípravy na doplňujúce voľby starostu

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka finalizuje prípravy na septembrové (6. 9.) doplňujúce voľby starostu. Zriadených bude 95 volebných okrskov, miestnosti budú situované v 22 základných a stredných školách, v dvoch škôlkach a jednom rodinnom centre. Hlasovacie preukazy sa na tieto voľby nevydávajú, voliči tak budú môcť len v okrsku, do ktorého spadajú. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Už tradične sme na volebný deň pripravení, a to opäť aj s viacerými vylepšeniami. Preto verím, že všetko prebehne hladko, rýchlo a bez komplikácií,” skonštatovala zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.
Samospráva aj tentoraz zabezpečí hlasovanie za volebnými plentami z vlastnej dielne. Obsadenosť plent budú signalizovať svetelné senzory - červená znamená obsadená a zelená voľná. Väčšina volebných miestností bude opäť debarierizovaná, teda prispôsobená aj potrebám imobilných občanov či rodičov s kočíkmi. V prípade bariér bude pre každú miestnosť k dispozícii prenosná volebná schránka. Zarezervovať si ju je potrebné telefonicky vopred, prípadne v deň volieb. Opäť však platí, že o prenosnú schránku je možné požiadať len vo volebnom okrsku, v ktorom je občan zapísaný v zozname voličov.
Odvoliť môžu iba obyvatelia, ktorí ku dňu volieb dovŕšia 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti. Každý volič musí svoju totožnosť preukázať platným občianskym preukazom, cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Odvoliť s iným dokladom, napríklad vodičským preukazom či cestovným pasom nebude možné.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov alebo naopak, nezakrúžkuje žiadneho, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Volebné miestnosti budú v sobotu (6. 9.) otvorené od 7.00 do 22.00 h. O post šéfa mestskej časti sa uchádza bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka a miestny poslanec Juraj Mravec. Hlas im môže dať 92.492 oprávnených voličov. Na priebeh volebného dňa bude v okrskoch dohliadať 665 členov volebných komisií a 95 zapisovateľov.
