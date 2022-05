Bratislava 17. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka finalizuje revitalizáciu Šrobárovho námestia. Úprava verejného priestoru sa v prvej fáze dotkla najmä rekonštrukcie chodníkov i vytvorenia nových trás, trávnikov či osadenia nového mobiliáru v podobe lavičiek i odpadkových košov. Blízko areálu tunajšej základnej školy pribudlo workoutové ihrisko.



"Po inventarizácii tamojších drevín pristúpila mestská časť aj k výsadbe 23 stromov. Ďalších 33 plánuje vysadiť na jeseň tohto roka," doplnila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Okrem výsadby zelene sa v ďalších etapách projektu počíta tiež s vybudovaním pitných fontánok či výbehu pre psov, ktoré boli tiež zadané v projektovej dokumentácii. Pitné fontánky boli z tejto etapy vylúčené z viacerých dôvodov, napríklad aj pre výrazné zvýšenie hodnoty zákazky pre pripojenie vodovodnej prípojky od areálu základnej školy. Podobne je to aj so psím výbehom, kde mestská časť uvažuje o jeho realizácii vo vlastnej réžii v priebehu niekoľkých mesiacov.



Komplexná revitalizácia celého námestia bola v minulosti ocenená na viac ako milión eur, pričom mestská časť mala na tento účel alokovaných 200.000 eur z mimorozpočtových zdrojov. "Z tohto dôvodu sme boli nútení skresať práce na asi tretinu a rozdeliť tak projekt do viacerých etáp," poznamenala Eva Alexiová z referátu investičných činností miestneho úradu.



Šrobárovo námestie je jednou z najväčších zachovaných vegetačných plôch, ktorá vznikla pri masovej výstavbe bytových domov na najväčšom slovenskom sídlisku.